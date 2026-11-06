Gobierno lanza Empleo 360: La plataforma que busca anticipar los trabajos que generarán las inversiones en cada región

06 nov. 2026 - 11:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó la iniciativa Empleo 360, una plataforma que busca identificar anticipadamente los puestos de trabajo que surgirán a partir de las inversiones en cada región del país, para capacitar oportunamente a las personas interesadas en acceder a esas oportunidades laborales.

El lanzamiento contó con la presencia del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; y las ministras de Educación, de la Mujer, de Energía y de Desarrollo Social.

¿Cómo funcionará la plataforma Empleo 360?

La iniciativa apunta a conectar las necesidades laborales que generarán los proyectos de inversión con la formación de trabajadores.

Para ello, contempla la participación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que permitirá preparar a las personas para optar a los puestos disponibles.

El programa considera cuatro etapas para desarrollar este proceso:

Anticipar: identificar los empleos que podrían generar las inversiones. Conectar: vincular las oportunidades laborales con las personas y los actores correspondientes. Preparar: capacitar a los trabajadores a través de Sence. Evaluar y retroalimentar: revisar los resultados y ajustar el proceso.

Quienes quieran conocer más detalles sobre esta iniciativa pueden ingresar al sitio oficial de la Subsecretaría del Trabajo (en este enlace).