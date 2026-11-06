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Gobierno lanza Empleo 360: La plataforma que busca anticipar los trabajos que generarán las inversiones en cada región

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó la iniciativa Empleo 360, una plataforma que busca identificar anticipadamente los puestos de trabajo que surgirán a partir de las inversiones en cada región del país, para capacitar oportunamente a las personas interesadas en acceder a esas oportunidades laborales.

El lanzamiento contó con la presencia del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; y las ministras de Educación, de la Mujer, de Energía y de Desarrollo Social.

¿Cómo funcionará la plataforma Empleo 360?

La iniciativa apunta a conectar las necesidades laborales que generarán los proyectos de inversión con la formación de trabajadores.

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Para ello, contempla la participación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que permitirá preparar a las personas para optar a los puestos disponibles.

El programa considera cuatro etapas para desarrollar este proceso:

  1. Anticipar: identificar los empleos que podrían generar las inversiones.
  2. Conectar: vincular las oportunidades laborales con las personas y los actores correspondientes.
  3. Preparar: capacitar a los trabajadores a través de Sence.
  4. Evaluar y retroalimentar: revisar los resultados y ajustar el proceso.

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Quienes quieran conocer más detalles sobre esta iniciativa pueden ingresar al sitio oficial de la Subsecretaría del Trabajo (en este enlace).

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