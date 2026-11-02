¿Buscas trabajo? Esta es la cantidad de páginas que debe tener un currículum, según una experta en reclutamiento

02 nov. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

En la actualidad, el currículum sigue siendo una herramienta fundamental para encontrar trabajo. Sin embargo, hay quienes desconocen que su formato puede ser clave para avanzar en procesos de selección y quedar en la vacante que se postula.

¿Cuántas páginas debe tener un currículum?

Según las recomendaciones de la consultora Randstad, uno de los principales factores a tener en cuenta es la extensión del currículum.

Priscila Ramírez, manager profesional de la mencionada consultora, señala que no debería superar las dos páginas, informó LUN.

La experta destaca que que un CV muy extenso, lleno de funciones del día a día, tiene menos posibilidades que uno que muestre los logros concretos de la persona.

Un mercado más competitivo

El contexto laboral explica la exigencia. La tasa de desempleo en Chile llegó al 9,8% en el trimestre móvil julio-septiembre, según el INE, frente al 8,3% de 2024. Antes, una vacante competía con unas diez postulaciones, mientras que hoy puede recibir cerca de 200 perfiles. Además, los reclutadores dedican en promedio unos 30 segundos a cada currículum.

Ramírez advierte que muchas empresas usan sistemas ATS, que filtran con inteligencia artificial según palabras clave. Si el CV no incluye los términos que pide el cargo, o si trae textos dentro de imágenes que el sistema no puede leer, queda fuera antes de que lo vea una persona. Por eso recomienda usar un diseño simple, en Word o PDF plano.

¿Qué incluir en esas dos páginas?

La especialista aconseja partir con un breve resumen del perfil y el cargo al que se aspira, y ordenar la experiencia desde lo más reciente a lo más antiguo, destacando resultados más que listas de tareas.

También sugiere adjuntar enlaces a LinkedIn o a un portafolio, dejar los datos de contacto bien visibles y equilibrar las habilidades técnicas con las blandas, como la comunicación y el liderazgo. La foto es opcional y, si se incluye, debe ser actual.

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