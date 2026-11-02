Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Municipio de Santiago devela placa que renombra centro comunitario en honor a Sebastián Piñera

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Santiago develó la placa que oficializa el cambio de nombre de un centro comunitario, que desde ahora llevará el nombre del expresidente Sebastián Piñera Echenique.

La actividad forma parte de una serie de dos ceremonias que el municipio realizará durante esta semana y que buscan reconocer a los exmandatarios Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

Según informó la municipalidad, estas iniciativas se enmarcan en el trabajo de recuperación del patrimonio y el desarrollo de nuevos espacios destinados a la atención social de la comunidad.

Ir a la siguiente nota

Una segunda ceremonia dedicada a la expresidenta Bachelet

Con la instalación de la placa, el cambio de denominación del recinto quedó oficialmente establecido.

Lo más visto de Nacional

Las actividades de reconocimiento continuarán durante los próximos días con una segunda ceremonia dedicada a la expresidenta Michelle Bachelet.

Leer más de

Notas relacionadas