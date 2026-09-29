"Estos pagos se hacían en efectivo": Las 10 claves de la declaración que salpica al círculo de Piñera y al embajador Zaliasnik

29 sept. 2026 - 13:29 hrs.

“Estos pagos se hacían en efectivo”. La frase forma parte de la declaración que Luis Hermosilla prestó ante la Fiscalía el 27 de agosto de 2026. En el acta, revisada por Mega Investiga, el abogado relata pagos que atribuye a una decisión del entonces Presidente Sebastián Piñera, explica qué recuerda de una petición de Gabriel Zaliasnik y aborda conversaciones sobre nombramientos judiciales.

El medio de comunicación Reportea ha publicado los chats que muestran parte de esas relaciones. La declaración permite sumar el relato de Hermosilla frente a esos intercambios: qué reconoce, qué dice no recordar y cómo describe las gestiones.

1. Separó su asesoría al Ministerio del Interior de otros pagos

Al ser consultado por los pagos del Ministerio del Interior, Hermosilla declaró que emitía una boleta o factura y que recibía el dinero por transferencia. “Mi sueldo era de 1.000.000 mensual”, señaló.

Ante la pregunta de si había recibido pagos en efectivo por esa asesoría, respondió: “No, mis honorarios como abogado externo y asesor del Ministerio del Interior se pagaban mediante transferencia bancaria”.

2. Atribuyó a Piñera la decisión de pagarle junto a Samuel Donoso

Hermosilla dijo que, por instrucciones de Piñera, se coordinaba con abogados que defendían a las más altas autoridades políticas en causas relacionadas con el 18 de octubre y la pandemia. Según su relato, el entonces Presidente quería conocer “al detalle” el desarrollo de los procesos y las estrategias de las defensas.

Después explicó que Piñera tomó la decisión de pagar por ese trabajo: “Una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso Boassi y a mí”.

3. Afirmó que eran 100 UF para cada abogado

En la declaración, Hermosilla precisó: “Cada uno recibía 100 UF mensuales”. También dijo que el trabajo “era diferente en su naturaleza y contenido a la asesoría al Ministro del Interior” y que “no implicaba solo ejercicio litigioso”.

Sin embargo, reconoció que no recordaba con exactitud el monto. El acta no detalla un total pagado durante todo el período.

4. Dijo que el dinero se entregaba cada tres meses

Según Hermosilla, los montos “se acumulaban y se pagaban de manera trimestral”. Añadió que el dinero se entregaba en efectivo y que podía recibirlo él o Donoso para luego hacerle llegar al otro su parte.

“Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte a mí”, declaró. Agregó que esas sumas “nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito”.

5. Los mensajes exhibidos por la Fiscalía registran entregas en 2020 y 2022

El acta transcribe mensajes de WhatsApp entre Hermosilla y quienes, según él, le entregaban los pagos. El 13 de noviembre de 2020, Benjamín Salas Kantor escribió: “Tengo vuestras gratificaciones trimestrales”. Un mes después, agregó: “Te dejé con tu secretaria personal nuestra deuda”.

En marzo de 2022, Andrés Sotomayor le dijo: “Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”. En julio de ese año, le escribió: “Tengo el pago de julio-septiembre”.

Hermosilla sostuvo que Salas dejó de hacer las entregas cuando se fue del Gobierno y que después las realizó Sotomayor.

6. Dijo que no conocía el origen del dinero y que no emitió boletas

Hermosilla afirmó que no conversó directamente con Piñera sobre esos pagos y que no hubo un contrato. También declaró: “No emití boletas de honorarios por estos montos recibidos”.

Sobre el origen de los fondos, sostuvo: “No sé de dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”. La declaración registra su versión, pero no establece la procedencia de las sumas ni cómo fueron contabilizadas.

7. Zaliasnik le pidió ayuda para que confirmaran una prisión preventiva

La Fiscalía le exhibió a Hermosilla mensajes intercambiados con Gabriel Zaliasnik, hoy embajador de Chile en Israel. El 9 de noviembre de 2022, Zaliasnik le envió información sobre la apelación de Octavio Gamboa y, a la mañana siguiente, escribió: “Si me pudieras dar una mano para que confirmen PP sería genial”.

Hermosilla respondió: “Done!!”.

La causa involucraba a Sartor, representada por Zaliasnik como querellante. En su declaración, Hermosilla dijo que Gamboa era alguien a quien no conocía.

8. Reconoció que Zaliasnik le pidió hablar con una ministra, pero no recuerda si lo hizo

Consultado por esa conversación, Hermosilla declaró que Zaliasnik le pidió hablar con Isabel Zúñiga, integrante de la sala que revisaría la apelación y a quien él conocía porque había trabajado en su oficina.

“Una cosa es que le haya dicho que sí a Gabriel Zaliasnik a su solicitud, pero distinto es que lo haya hecho”, sostuvo. Más adelante agregó: “No recuerdo si efectivamente hablé con ella o no”.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de Gamboa y decretó su arresto domiciliario total. La resolución tuvo un voto disidente. El acta no acredita que la respuesta de Hermosilla haya influido en el resultado.

9. En un chat sobre candidatos, Ulloa aparece con “antigüedad, experiencia, lealtad”

La declaración incluye un intercambio de marzo de 2021 entre Hermosilla y Samuel Donoso sobre ternas para cargos judiciales. Donoso le preguntó qué opinaba de varios nombres y escribió sobre Antonio Ulloa: “100% Ulloa. Antigüedad, experiencia, lealtad”.

Hermosilla respondió que solo opinaba sobre Santiago y, ante la pregunta de Donoso —“¿Lo mando entonces?”—, contestó: “Dale”. En su declaración, explicó que entendía que Donoso enviaría esos comentarios a Andrés Sotomayor.

Hermosilla afirmó que él y Donoso recibían ternas desde el Gobierno y que ambos eran consultados sobre algunos candidatos.

10. Hermosilla describió el interés de los litigantes en tener jueces cercanos

Consultado sobre por qué un abogado litigante podría interesarse en determinados nombramientos, Hermosilla respondió que podía existir un interés político, pero también dijo que los abogados podían buscar “poner a personas cercanas a las cuales poder acceder para determinadas causas”.

El testimonio aborda además las candidaturas de María Teresa Letelier a la Corte Suprema y Verónica Sabaj a la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre Letelier, Hermosilla dijo que apoyó su nombre y que habló de ella con Héctor Mery y Andrés Chadwick. Sobre Sabaj, reconoció haber pedido ayuda a José Ramón Correa y a Chadwick para que contactaran a autoridades.

Los chats que Reportea ha venido publicando permiten seguir esas conversaciones.

Hermosilla ya dio su versión. Ahora la investigación deberá responder lo que su declaración deja abierto: quién recibió los pagos en efectivo, qué se conversó con los ministros y hasta dónde llegó la influencia de abogados y autoridades en los nombramientos judiciales.

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