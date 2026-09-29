Reconocida tienda internacional abre su primera sucursal en Valdivia: Ofrecerá una amplia gama de artículos deportivos

29 sept. 2026 - 12:52 hrs.

La reconocida marca internacional Decathlon inauguró su primera tienda en Valdivia, convirtiéndose en su local número 17 en Chile. El nuevo establecimiento está ubicado en el Mall Paseo Valdivia y cuenta con una oferta de productos para más de 65 disciplinas deportivas.

La sucursal se encuentra en el nivel 4 del centro comercial y dispone de más de 850 metros cuadrados de sala de ventas. Además, cuenta con un equipo de 30 colaboradores, en su mayoría valdivianos y valdivianas.

Entre las categorías prioritarias del establecimiento están el hiking, los deportes acuáticos, el fútbol, el running, el trail running y el básquetbol, disciplinas vinculadas con las características y preferencias deportivas de la zona.

"La llegada a Valdivia responde a una comunidad que vive el deporte de manera diversa y durante todo el año, tanto en espacios urbanos como en entornos naturales. La ciudad cuenta con una tradición deportiva admirable, teniendo un gran reconocimiento en disciplinas como el básquetbol y el remo, además de una creciente participación en actividades outdoor y deportes acuáticos", explicó Jorge González, líder de Expansión y Desarrollo de Decathlon Chile.

El ejecutivo agregó que la compañía buscó desarrollar "una propuesta conectada con esa realidad local, que reúne más de 65 deportes y alternativas para personas con distintos niveles de experiencia".

Expansión de Decathlon en Chile

La apertura forma parte del plan de expansión de la compañía hacia el sur del país durante 2026. En ese contexto, Decathlon proyecta aumentar en un 10% su dotación en Chile durante este año.

La ubicación de la tienda permitirá a la empresa acercar su oferta a deportistas de Valdivia y de otras comunas de la región de Los Ríos, fortaleciendo su presencia en el sur del país y facilitando el acceso a equipamiento especializado para actividades urbanas y al aire libre.

La empresa espera cerrar 2026 con 19 puntos en Chile, considerando la incorporación de Decathlon Bike Lab y la próxima apertura de una tienda en Temuco.

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