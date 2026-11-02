Lluvias en Santiago: Meteoróloga de Mega anticipa chubascos y posibles tormentas eléctricas para esta semana

02 nov. 2026 - 05:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana tendrá un comienzo de semana marcado por la inestabilidad atmosférica, con la posibilidad de que se registren chubascos débiles durante las tardes de este lunes 2 y martes 3 de noviembre.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que las condiciones podrían favorecer el desarrollo de nubosidad convectiva en Santiago, con precipitaciones aisladas e incluso algunas tormentas eléctricas. Sin embargo, el panorama cambiará hacia el miércoles, cuando se espera una jornada más estable.

¿Lloverá en Santiago este lunes?

Para la tarde de este lunes 2 de noviembre, la Región Metropolitana presentará condiciones de inestabilidad. En ese contexto, Aguilera explicó que se podrían registrar precipitaciones débiles y actividad eléctrica.

"Se espera desarrollo de nubosidad convectiva, con probabilidad de algunos chubascos débiles en la tarde y algo de tormentas eléctricas", señaló la meteoróloga.

La posibilidad de precipitaciones se concentrará principalmente durante la tarde, por lo que se recomienda considerar este escenario al planificar actividades al aire libre.

La inestabilidad también podría afectar otros sectores de la zona central, donde se esperan chubascos en áreas precordilleranas durante la tarde.

¿Qué pasará con el tiempo en Santiago este martes?

El pronóstico de Lissette Aguilera indica que la inestabilidad continuará durante el martes. Para esa jornada se mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, por lo que Santiago podría completar dos días consecutivos con condiciones atmosféricas inestables.

Sin embargo, el panorama cambiará el miércoles 4 de noviembre. Para ese día se espera una jornada más estable, con una temperatura máxima de 23 grados en la capital.

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