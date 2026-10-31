Ley 40 horas: ¿Cuándo es la próxima reducción de jornada laboral?

31 oct. 2026 - 17:00 hrs.

Uno de los proyectos más importantes del gobierno del expresidente Gabriel Boric fue la Ley de 40 horas laborales, que buscaba reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas de trabajo, y que entró en vigor en abril de 2024.

Esta ley se ha implementado de manera gradual, produciendo a la fecha dos reducciones de horas laborales. La primera fue el 26 de abril de 2024, cuando se pasó de 45 a 44 horas de trabajo. La segunda fue el 26 de abril de 2026, cuando se redujo la jornada laboral de trabajadoras y trabajadores a 42 horas.

¿Cuándo es la próxima reducción de jornada laboral?

De acuerdo con el calendario de disminución progresiva de la jornada laboral, todavía falta una rebaja más en las horas que trabajan las personas.

Si todo avanza según la ley, en abril de 2028 se llegará a las 40 horas semanales, y esa será la última vez que se recorte la jornada.

¿Quiénes quedan fuera de la reducción por la Ley 40 Horas?

No obstante, la norma contempla excepciones, de modo que la disminución de horas no alcanza a todos los empleos.

Tal como establece la propia Ley 40 Horas, esta no rige para quienes trabajan en el sector público, pues se aplica únicamente a las personas contratadas conforme al Código del Trabajo.

En consecuencia, quedan fuera los funcionarios a honorarios, a contrata y de planta, ya que su relación laboral está regulada por el Estatuto Administrativo.

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