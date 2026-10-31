Carabineros abre 15 vacantes laborales para personal civil: ¿Cuáles son los cargos disponibles y cómo postular?

31 oct. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar a 15 personas civiles, con el objetivo de fortalecer distintos estamentos de la institución.

El proceso, anunciado por el Departamento de Personal Civil P.5, dependiente de la Dirección Nacional de Personal, contempla puestos para profesionales, técnicos y personal administrativo especializado y no especializado.

Las postulaciones estarán disponibles entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre de este año.

Las personas seleccionadas apoyarán el funcionamiento administrativo interno de distintas Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades de Carabineros en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Metropolitana, Maule y Biobío.

Entre los puestos disponibles se encuentran los siguientes:

2 cocineros.

3 administrativos.

2 auxiliares de servicios menores.

1 periodista.

1 asesor comunicacional.

1 contador auditor.

1 asistente social.

1 técnico mecánico.

1 técnico en programación.

1 fotógrafo.

1 operador de emergencia.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en participar del proceso deben revisar los requisitos específicos de cada cargo y realizar su postulación a través del Sistema de Postulaciones de Carabineros de Chile, disponible en su sitio oficial.