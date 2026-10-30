Carabineros investiga múltiples disparos contra un inmueble en Santiago Centro

30 oct. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un llamado de vecinos alertó a Carabineros sobre múltiples disparos en las inmediaciones de un inmueble en calle San Isidro con Copiapó. Al llegar al lugar, el personal policial encontró vainas correspondientes preliminarmente a un arma de calibre 9 milímetros.

El teniente Patricio Andrade, de la 4ª Comisaría, señaló: "Mantenemos impactos balísticos en lo que sería la puerta de acceso y también en un vehículo que se encontraba estacionado al costado del lugar".

Respecto a la cantidad de disparos, Andrade indicó que se trata de una "cantidad indeterminada" de disparos, mientras que desde la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Felipe Olivari estimo que "en el sitio del suceso había gran cantidad de evidencias balísticas, por lo menos más de 50 disparos que se produjeron en el lugar".

De acuerdo con la información policial, no se registraron personas lesionadas.

Carabineros revisa cámaras y entrevista a vecinos

Tras informar del procedimiento al Ministerio Público, Carabineros aisló el sitio del suceso y desplegó equipos especializados para realizar las pericias. Entre las diligencias se encuentra la revisión de cámaras de seguridad de las inmediaciones y la recopilación de testimonios de vecinos para identificar quienes efectuaron los disparos.

También se busca establecer si el inmueble estaba habitado al momento de los hechos. Esa información forma parte de las indagatorias que se mantienen en desarrollo.