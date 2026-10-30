Gissella Gallardo confirma distanciamiento de Pinilla con sus hijos: "Dijo que los niños no son prioridad"

30 oct. 2026 - 09:04 hrs.

Gissella Gallardo aseguró que Mauricio Pinilla no se ha llevado a dormir a sus hijos desde que dejó el hogar familiar en marzo. La comunicadora también cuestionó el aporte económico del exfutbolista y se refirió al futuro de la casa familiar.

La revelación ocurrió durante su participación en el programa Vértigo, donde Gallardo habló de la relación actual de Pinilla con sus hijos.

“Desde que Mauricio se fue en marzo, que le pedí que se fuera, para que después no se confundan las cosas, no ha existido ni siquiera una vez que se los haya llevado a dormir”, afirmó.

Gissella Gallardo cuestiona el apoyo de Mauricio Pinilla

Durante la conversación, Gallardo reflexionó sobre cómo ha cambiado su forma de enfrentar la relación con el exfutbolista y el impacto que, según reconoció, tuvo su decisión de protegerlo.

“Siempre lo he protegido, siempre me he quedado callada, siempre lo he cuidado durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Pero hoy día, gracias a la terapia, a mi círculo, me he dado cuenta de que en el fondo al protegerlo he desprotegido a mis hijos”, sostuvo.

En medio de la controversia por la pensión de alimentos, la comunicadora cuestionó las declaraciones de Pinilla sobre sus hijos como prioridad. “Pero Mauricio no me ha dado hace unos meses ni un peso. Nada. Ni uno”, afirmó.

Gallardo explicó que sus hijos continúan estudiando y que ha recibido ayuda de su familia y de otras personas para cubrir sus necesidades cotidianas.

“Mis hijos siguen estudiando, sí. Por eso hablaba de la contención de mi familia, de personas que me están ayudando. Pero siguen viviendo, tienen que comer, los niños tienen que ir al doctor, todas las cosas. Pero en el fondo, él no se ha hecho cargo de nada”, agregó.

Incluso, dijo que, tras conversar con algunas personas, se enteró que habría dicho que “los niños no son prioridad en estos momentos”.

¿Qué dijo Gissella Gallardo sobre el remate de la casa?

Gallardo también se refirió al futuro de la vivienda familiar y a la posibilidad de tener que dejarla si se concreta el remate.

“Hoy día, sí la casa se remata y me tengo que ir”, expresó.

Al ser consultada sobre dónde vivirá, señaló que todavía está buscando una alternativa. “Estoy viendo, estoy trabajando para eso”, respondió.

Pese a sus cuestionamientos, la comunicadora cerró con un mensaje sobre lo que espera para el futuro de Pinilla y su relación con los hijos que tienen en común.

“Yo quiero que él esté bien, yo quiero que se mejore, quiero que tenga una relación con sus hijos siempre”, concluyó.

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