Abogado de Ivette Vergara se retracta y aclara que periodista no está separada de Fernando Solabarrieta

29 oct. 2026 - 10:17 hrs.

Una palabra utilizada durante una audiencia judicial desató versiones sobre una supuesta separación entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. Ante la confusión, el abogado de la periodista, Raúl Arredondo, reconoció que se equivocó y aclaró lo ocurrido.

El episodio se originó durante la audiencia que enfrentó Vergara por conducción temeraria. Al referirse a la situación personal de su representada, el profesional afirmó que estaba sin trabajo y “separada”.

El extracto fue difundido por Plan Perfecto y generó dudas sobre la relación de la pareja, que había sido vista junta después del incidente por exceso de velocidad e incluso había entregado declaraciones en conjunto.

Abogado reconoce un error y se retracta

Ante la repercusión de sus palabras, Arredondo emitió un comunicado, en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido y precisó que utilizó incorrectamente el término.

“Durante mi intervención, al referirme a antecedentes personales de mi representada, utilicé incorrectamente la palabra ‘separada’, lo que dio lugar a una interpretación equivocada respecto de su situación matrimonial”, explicó.

El abogado calificó lo ocurrido como un “error involuntario” y reconoció que no lo aclaró oportunamente durante la audiencia. Luego, fue categórico: “Para despejar cualquier duda, la señora Ivette Vergara no se encuentra separada”.

Fernando Solabarrieta también desmintió la ruptura

En medio de las versiones, el propio Fernando Solabarrieta también aclaró que la pareja continúa junta.

Arredondo, en tanto, ofreció disculpas a Vergara y a su familia por la preocupación y exposición que sus palabras pudieron ocasionar.

“Espero que esta aclaración permita despejar las dudas surgidas y evitar que una expresión incorrecta de mi parte continúe generando interpretaciones sobre la vida privada de mi representada”, concluyó.

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