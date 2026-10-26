Ivette Vergara llega a acuerdo tras polémica detención por exceso de velocidad: Las tres condiciones que deberá cumplir

26 oct. 2026 - 17:31 hrs.

¿Qué pasó?

La animadora Ivette Vergara enfrentó una nueva audiencia judicial este lunes 26 de octubre, luego de ser detenida en agosto por conducir a exceso de velocidad en la autopista Costanera Norte, en Vitacura.

La comunicadora llegó hasta el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se resolvió suspender condicionalmente el procedimiento por un año, en el marco de la investigación por el delito de conducción temeraria.

Sin embargo, la decisión contempla tres condiciones que deberá cumplir la periodista, entre ellas permanecer seis meses sin licencia de conducir y realizar una donación equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM).

Las tres condiciones que deberá cumplir Ivette Vergara

De acuerdo con los antecedentes de la audiencia, la resolución judicial estableció las siguientes medidas para la animadora:

Seis meses sin licencia de conducir: deberá permanecer durante ese periodo sin poder manejar.

Fijar domicilio: tendrá que establecer un domicilio para efectos del procedimiento.

Realizar una donación: deberá entregar una suma equivalente a una Unidad Tributaria Mensual (UTM), correspondiente a $72.151 según el monto informado.

Según indicó la Fiscalía Oriente, Vergara entregó su licencia de conducir durante la misma audiencia. La suspensión condicional del procedimiento quedó establecida por un año, periodo durante el cual deberá cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal.

¿Por qué fue detenida Ivette Vergara?

Cabe recordar que la periodista fue detenida el pasado 16 de agosto, luego de que funcionarios de Carabineros la fiscalizaran en la autopista Costanera Norte, a la altura del sector de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Según el registro policial, Vergara conducía a 161 kilómetros por hora en un tramo donde la velocidad máxima permitida era de 100 km/h. El episodio derivó en su formalización al día siguiente.

En esa oportunidad, su abogado, Pablo Aqueveque, cuestionó la medición registrada por el radar y sostuvo que otros vehículos habían adelantado a su representada a gran velocidad: “Ella cree que iba a exceso de velocidad, pero no cree que haya ido a 161 km/h, que es lo que dice el radar”, explicó entonces el defensor, quien también señaló que la animadora había indicado que dos vehículos pasaron rápidamente por su lado.

La reacción de Ivette Vergara tras el episodio

Tras recuperar su libertad en agosto, la comunicadora también se refirió públicamente a lo ocurrido y reconoció su responsabilidad, aunque cuestionó algunos aspectos del procedimiento.

“Yo no me eximo de mi responsabilidad (...) Yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie, así que por favor tengamos un poquito de respeto”, manifestó ante los medios.

Ahora, con la resolución adoptada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la animadora deberá cumplir las condiciones fijadas por la justicia durante los plazos establecidos.