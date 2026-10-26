Fuerte temblor afecta a la zona norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

26 oct. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes 26 de noviembre a las 16:36 horas, un temblor de magnitud 5,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al norte de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 123,6 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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