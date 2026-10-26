Videos muestran intensa caída de lluvia y granizos en Talca

26 oct. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan las inclemencias del tiempo en algunas zonas del país y así lo demuestran distintos registros audiovisuales. Uno de los sectores afectados es la ciudad de Talca, en la región del Maule.

Los videos muestran la caída de lluvia y granizos, además del paso de vientos intensos, sorprendiendo a conductores, trabajadores y ciudadanos que están en sus casas.

Alerta por tormentas eléctricas

Actualmente, existe una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por una alta probabilidad de tormentas eléctricas en cinco regiones del país, entre la Región Metropolitana y el Biobío.

Según el organismo, el fenómeno se desarrollará desde la tarde hasta la noche de este lunes, y estará acompañado de precipitaciones aisladas, caída de granizos y fuertes rachas de viento.

Videos de granizos en Talca

Revisa los videos de la caída de fuertes granizos en Talca: