Decretan sobreseimiento definitivo de Hugo Bustamante por doble homicidio cometido en 1996

26 oct. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia determinó el sobreseimiento definitivo de Hugo Bustamante Pérez —conocido mediáticamente como el "Asesino del Tambor" y condenado a presidio perpetuo calificado por el femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo— respecto de los homicidios de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, cometidos en 1996.

El crimen revelado desde la cárcel

Los hechos se remontan a mediados de la década de los noventa. En junio de 2024, luego de una entrevista concedida en el recinto penitenciario donde cumple su pena, Bustamante confesó que en el patio de su vivienda en Villa Alemana —el mismo inmueble donde cuatro años antes fue hallado el cuerpo de Ámbar Cornejo— se encontraban enterrados los restos de una madre y su hijo.

Posteriormente, los peritajes policiales en la propiedad confirmaron el hallazgo de los cadáveres de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, este último un antiguo conocido de prisión de Bustamante con quien entabló relación tras salir en libertad. Ambos estaban desaparecidos desde 1996 tras radicarse denuncias por presunta desgracia.

Los fundamentos de la resolución judicial

A pesar de la confesión explícita del condenado y los peritajes científicos que corroboraron la identidad de los restos en el patio, el fallo del tribunal de alzada resolvió dictar el sobreseimiento definitivo debido a la prescripción de la acción penal.

Debido a que transcurrieron cerca de 28 años entre los crímenes (1996) y su hallazgo o formalización (2024), la persecución penal de dichos delitos expiró legalmente bajo los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico de nuestro país.

Reacciones y recurso ante la Corte Suprema

La decisión judicial causó un profundo impacto en las familias de las víctimas, quienes por casi tres décadas esperaron conocer el paradero de sus seres queridos.

Frente al fallo de sobreseimiento, la representación legal de la familia busca que la Corte Suprema revise la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, intentando así evitar que el caso quede impune en el plano penal.

Actualmente, Hugo Bustamante permanece recluido cumpliendo la máxima pena contemplada por el código penal por el crimen de Ámbar Cornejo en 2020.

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