Ivette Vergara rompe el silencio tras preocupantes rumores sobre Fernando Solabarrieta

10 sept. 2026 - 12:33 hrs.

Luego de la polémica aparición de Fernando Solabarrieta en el programa "Sin Filtros", instancia en la que se vio con problemas para modular y con un errático comportamiento, surgieron diversos rumores sobre su estado de salud.

Incluso, se llegó a decir que habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y que se encontraba internado en una clínica capitalina. Ante la ola de trascendidos, su esposa, la animadora Ivette Vergara, decidió romper el silencio y salir al paso de las versiones para descartar los falsos rumores.

"Está en casa descansando"

Fue en el programa "Qué te lo digo" donde la comunicadora respondió a las consultas sobre el estado de Solabarrieta, descartando de plano cualquier tipo de hospitalización.

"¡Ay, Dios! Cómo pueden inventar tantas cosas. Él está en casa descansando por indicación médica", expresó Vergara a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Luis Sandoval.

En esa misma línea, complementó que al periodista "le dijeron que descanse estos días y ni siquiera ha salido de la casa".

Un difícil momento personal

Junto con desmentir los rumores, Ivette Vergara detalló que su esposo se encuentra "absolutamente desconectado" de las noticias y la actualidad, con el fin de guardar el reposo sugerido por los profesionales de la salud, según comentó el periodista Sergio Rojas.

La razón de este distanciamiento de la pantalla se debe a la afectación emocional que sufrió el comunicador tras el fallecimiento de su amigo y colega, el experiodista de "Zoom Deportivo", Alejandro Machuca. Por esa misma razón habría consumido un medicamento que afectó su desempeño en el programa de política.

Según explicó la animadora, Fernando necesita tranquilidad para "procesar una pérdida que es súper fuerte para él", añadiendo además que como familia se encuentran "bien y tranquilos".

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