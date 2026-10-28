Fernando Solabarrieta desmiente supuesto quiebre con Ivette Vergara y apunta contra su abogado

28 oct. 2026 - 17:21 hrs.

Fernando Solabarrieta reaccionó con molestia ante los rumores de un supuesto quiebre matrimonial con Ivette Vergara, luego de que el abogado de la animadora asegurara durante una audiencia judicial que actualmente se encuentra separada.

La declaración del representante legal generó diversas especulaciones, especialmente porque surgió en medio del procedimiento que enfrentó la comunicadora por conducción temeraria, tras ser sorprendida circulando a 161 kilómetros por hora por la Costanera Norte.

En ese contexto, el comentarista deportivo decidió aclarar públicamente su situación sentimental y cuestionó las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada.

¿Qué dijo Fernando Solabarrieta sobre su relación con Ivette Vergara?

En conversación con Pablo Candia para el programa Chismosos, Solabarrieta negó categóricamente que su matrimonio con Vergara haya terminado: “¿De qué me estás hablando? No estoy separado”, respondió el comunicador al ser consultado por los rumores.

Además, manifestó su molestia por las declaraciones del abogado de su esposa y cuestionó que se difundiera esa información sin consultarle previamente: “Pregunta primero antes de decir cualquier cosa (…) el abogado no sé por qué dijo tamaña estupidez, y lo iba a rectificar ante el tribunal”, expresó mediante un mensaje de texto.

Según relató Candia, el comentarista también manifestó su incomodidad por tener que referirse públicamente a asuntos relacionados con su vida personal: “Lo único que necesito es estar tranquilo (…) no puedo andar aclarando errores de otros”, sostuvo Solabarrieta, quien aseguró que actualmente busca concentrarse en su proceso de recuperación y mantenerse alejado de nuevas controversias.

¿Por qué surgieron los rumores de separación?

La controversia comenzó luego de que un programa de Chilevisión difundiera antecedentes de la audiencia judicial que enfrentó Ivette Vergara el pasado lunes, en el marco de una causa por conducción temeraria.

El procedimiento se originó después de que, en agosto de este año, Carabineros sorprendiera a la animadora circulando a 161 kilómetros por hora por la Costanera Norte.

Durante la audiencia, el abogado de Vergara expuso antecedentes personales y familiares de su representada, incluyendo su situación laboral y las responsabilidades que mantiene con sus padres, ambos adultos mayores con problemas de salud.

Fue en ese contexto que el profesional afirmó ante el tribunal que la comunicadora se encontraba separada de Solabarrieta: “Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada. A cargo de sus padres, adultos mayores que se encuentran con situaciones de salud delicadas”, señaló el abogado.

Sus palabras dieron origen a las versiones sobre un nuevo quiebre matrimonial, que posteriormente fueron desmentidas por el propio comentarista deportivo. Hasta el cierre de esta nota, Ivette Vergara no había entregado una declaración directa que permitiera aclarar la diferencia entre lo expuesto por su representante legal y la versión de Solabarrieta.

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