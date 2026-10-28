El día en que el Gobierno de Boric rebajó 6 meses de condena y liberó a condenado por violar a una menor, sin orden judicial

28 oct. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la intensa sesión de la Cámara de Diputados en que se analizaron las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, el ministro Fernando Rabat sorprendió a los parlamentarios.

En su última intervención señaló: “De la fuga de antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no salió el decreto firmado directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio de 2025, en que citando la reiterada jurisprudencia de los tribunales de justicia, le rebajó —sin esperar recurso de amparo— la condena a un violador”.

Las palabras del titular de Justicia apuntaban a un caso similar al de los 56 decretos firmados por la actual administración, pero concretado durante la gestión del expresidente Gabriel Boric.

¿Cuál es el caso?

Según logró corroborar Mega Investiga, el caso involucra a Jorge Brayan Escobar Escobar, quien fue condenado en 2022 a la pena de 3 años y 1 día de presidio como autor de violación de una menor de edad, hechos que ocurrieron en la ciudad de Puerto Montt entre el 9 y 10 de marzo de 2018.

El imputado debía cumplir su pena hasta el 25 de octubre de 2025 en el Centro Penitenciario de esa ciudad, sin embargo, postuló al beneficio de reducción de condena. La solicitud fue remitida al Ministerio de Justicia, repartición que en ese entonces lideraba el exministro Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista.

De acuerdo con el decreto 1943, la Seremi de Justicia y DD.HH. de Los Lagos en ese año sostuvo que se “ha acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para la concesión del beneficio de reducción de condena”.

En el mismo texto, la autoridad citó jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se establece que el ministerio “está obligado a dictar el decreto correspondiente, si de acuerdo a los términos de la Ley son satisfechos los requisitos ahí establecidos”.

De esta manera, la repartición —con la firma del entonces subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz quien obró como ministro subrogante— aprobó la rebaja de pena del condenado en seis meses, “siendo la nueva fecha de término de condena el día 25 de abril de 2025”.

El ejemplo, dado a conocer por Rabat, muestra cómo autoridades del Gobierno anterior también actuaron motivados por el criterio de los tribunales, principal argumento de Rabat a quien hoy buscan acusarlo constitucionalmente.

Documentos de Gendarmería, revisados también por Mega Investiga, dan cuenta que el condenado por violación fue liberado tras esta rebaja administrativa.

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