EXCLUSIVO | Reo de Punta Peuco liberado por decreto de Rabat: "Me gané mi libertad, por conducta sobresaliente"

26 oct. 2026 - 19:22 hrs.

Manuel del Carmen Cabezas Pérez (90), exsuboficial de la FACh condenado a 5 años y 1 día por torturas en la Base Aérea El Bosque, afirma que debió salir mucho antes, pero que el gobierno de Gabriel Boric no quiso firmar su salida.

En conversación con Mega Investiga, relató que recién pudo dejar Punta Peuco en junio, cuando fueron visados los decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Durante esta jornada, radio Biobío informó que Cabezas integra la lista de 56 rebajas de condena que, junto con las concedidas a un grupo de agresores sexuales, tienen a Rabat en el centro de la polémica y bajo amenaza de una acusación constitucional.

Un equipo de Mega Investiga dio con el paradero del exsuboficial, quien por estos días retomó su oficio de peluquero. Lo ejercía hasta 2021, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de casación y dictó el cúmplase de su condena a 5 años y 1 día como autor de tormentos durante la dictadura.

Cabezas niega haber torturado a las víctimas mencionadas en el expediente y sostiene que su única función fue trasladar detenidos dentro del recinto. Sin embargo, accedió a contar cómo abandonó Punta Peuco este año.

El exreo recuerda que salió en libertad hace cuatro meses, tras cumplir parte de su condena en ese penal. Según asegura, su fecha de salida estaba prevista para marzo, pero el trámite se habría retrasado porque el entonces Ministerio de Justicia no cursó el decreto.

“La salida mía era de marzo, pero como Boric no firmó… Ahora le agradezco que no lo firmó, porque quizás igual no me habría dado la salida”, dijo a Mega Investiga.

Luego agregó: “firmó el Presidente Kast”.

Sin embargo, su explicación no coincide con la información revelada por Biobío. Según la emisora, tras aplicarse la rebaja, se fijó el 28 de marzo de 2026 como fecha de término de su condena. Al ser consultado, Cabezas aseguró que su salida recién se hizo efectiva en junio.

El exintegrante de la Fuerza Aérea recibió una rebaja de ocho meses. El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, “por orden del Presidente de la República”, y la transcripción fue suscrita por el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval.

En la entrevista, Cabezas aseguró que “este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente”. Para postular a esta rebaja, Gendarmería elabora un listado de personas que han demostrado buen comportamiento al interior de la cárcel.

La condena que cumplía en Punta Peuco corresponde a la sentencia dictada en primera instancia por el entonces ministro en visita Mario Carroza. Según el fallo, se le condenó por “su responsabilidad como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova, detenidos en 1973 y torturados en la Base Aérea El Bosque”.

La pena quedó firme en 2021, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por su defensa. Ese año, según el propio Cabezas, ingresó primero al anexo Colina 1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

“Eso es falso”

Consultado por los hechos por los que fue condenado, Cabezas negó toda responsabilidad y cuestionó la investigación en su contra: “Todo es falso, no soy un torturador”.

La sentencia de la Corte Suprema, en cambio, mantuvo la condena y dio por acreditado que Cabezas, en su calidad de suboficial de la FACh, formaba parte del Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque. El fallo estableció que debía trasladar detenidos a una oficina de la Escuela de Especialidades, donde eran interrogados.

En la entrevista, Cabezas sostuvo que su participación consistió en trasladar personas dentro de la base aérea. Delimitó su actuación a esa tarea y negó haber cometido torturas. La condena, sin embargo, lo responsabilizó como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos.

Rivera, trabajador de Madeco y militante socialista, fue detenido en su domicilio en San Miguel el 19 de septiembre de 1973 y llevado a la base. La sentencia describe interrogatorios con electricidad en los genitales y la lengua, simulacros de fusilamiento y marcas trazadas en su espalda con un yatagán para dibujar el signo de la Unidad Popular.

Pavez, dirigente estudiantil, fue detenido en Santiago el 18 de octubre de ese año. Tras ser trasladado al Ministerio de Defensa, lo llevaron vendado a la Base Aérea El Bosque, donde permaneció entre una semana y diez días. Allí fue sometido a interrogatorios, golpes y torturas con electricidad.

La resolución de la Corte Suprema consignó que los tormentos causaron lesiones graves y calificó los delitos como crímenes de lesa humanidad. También mantuvo la indemnización de $40 millones para cada una de las víctimas, a cargo del Fisco.

De 3 a 5 años y 1 día

La condena tuvo distintas etapas. En diciembre de 2017, el ministro en visita Mario Carroza condenó a Cabezas a 3 años de presidio. Al revisar el caso, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la pena a cinco años y un día, en noviembre de 2018, y no le concedió una pena sustitutiva. Tres años más tarde, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa y confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones.

Según relató en la entrevista, Cabezas estuvo primero 11 meses en Colina 1 y luego fue trasladado a Punta Peuco. Asegura que su liberación responde a su comportamiento durante el cumplimiento de la pena y reiteró: “Yo me lo gané, por conducta sobresaliente”.

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