Por riesgo de remoción en masa: Declaran Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de remoción en masa.
Según el organismo, las comunas son las siguientes:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Lluvias provocan anegamiento en calles del sector oriente
A raíz de las intensas precipitaciones de esta jornada, las calles de algunas comunas como Las Condes -que hace semanas se vio afectada por un aluvión- han comenzado a presentar acumulación de agua en las calles.Ir a la siguiente nota
Desde la Municipalidad de Las Condes hicieron un llamado esta tarde a "no transitar por la intersección de Francisco Bulnes Correa y General Blanche debido a anegamiento en dichas calles".
Por otra parte, también se han registrado granizos en lugares del sector oriente, los que han quedado en evidencia en registros de la Comunidad Megatiempo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Delegada presidencial de O'Higgins confirma al menos 25 viviendas afectadas por tornado: Un colegio sufrió severos daños
- Jaime Leyton por tornado en Requínoa: "En la parte de abajo se ve cómo se levantan los escombros"
- Alerta por tormentas eléctricas entre la RM y Biobío: Estas son las recomendaciones entregadas por Senapred