Por riesgo de remoción en masa: Declaran Alerta Roja para 10 comunas de la Región Metropolitana

26 oct. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este lunes Alerta Roja en 10 comunas de la Región Metropolitana por riesgo de remoción en masa.

Según el organismo, las comunas son las siguientes:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Lluvias provocan anegamiento en calles del sector oriente

A raíz de las intensas precipitaciones de esta jornada, las calles de algunas comunas como Las Condes -que hace semanas se vio afectada por un aluvión- han comenzado a presentar acumulación de agua en las calles.

Desde la Municipalidad de Las Condes hicieron un llamado esta tarde a "no transitar por la intersección de Francisco Bulnes Correa y General Blanche debido a anegamiento en dichas calles".

Por otra parte, también se han registrado granizos en lugares del sector oriente, los que han quedado en evidencia en registros de la Comunidad Megatiempo.

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