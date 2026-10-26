Fuertes lluvias dejan vehículo atrapado en Las Condes

26 oct. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan la tarde de este lunes a la Región Metropolitana han provocado nuevamente una emergencia en la comuna de Las Condes.

En una de las calles cercanas a la cordillera, un vehículo quedó atrapado por la acumulación de agua y su conductor, al momento de la publicación de esta nota, permanecía en el interior a la espera de ser rescatado.

El hecho ocurrió específicamente en avenida La Plaza, en dirección al sur. En ese lugar el tránsito se encuentra cortado, y vecinos intentan impedir que el agua ingrese a edificios y otras propiedades.

Alerta roja

Ante el riesgo de remociones en masa, Senapred declaró Alerta Roja para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

En paralelo, TransporteInforma reportó una importante acumulación de agua en Camino El Alba, en ambos sentidos, entre San Carlos de Apoquindo y avenida Apoquindo.

La situación ha provocado una alta congestión vehicular en ese sector, debido a las precipitaciones registradas durante la tarde.

Desde el organismo llamaron a evitar desplazamientos innecesarios hacia caminos de cerros o montaña, especialmente en zonas con peligro de remociones en masa.

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