Incluyendo F-16: La razón por la que aviones de la FACh sobrevolarán Santiago este jueves

29 oct. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 29 de octubre, distintas aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) sobrevolarán diversos sectores de la Región Metropolitana, en el marco de las actividades asociadas a la ceremonia de cambio de mando institucional.

La actividad contempla el paso de distintos tipos de aviones y helicópteros, entre ellos los cazas F-16, además de aeronaves de transporte, vigilancia y entrenamiento. El sobrevuelo está programado entre las 09:00 y las 12:00 horas.

Desde la institución indicaron que la actividad estará sujeta a las condiciones meteorológicas, por lo que su desarrollo podría depender del estado del tiempo.

¿Por qué aviones de la FACh sobrevolarán Santiago?

El despliegue aéreo se realizará en el contexto del ejercicio ADEX XII y de la ceremonia de Cambio de Mando Institucional de la Fuerza Aérea de Chile.

Entre las aeronaves consideradas se encuentran los F-16, los aviones de entrenamiento T-35 Pillán, los A-29 Super Tucano y los GB-1 Game Bird. También figuran aeronaves de transporte y vigilancia, como los KC-135, E-3D Sentry y C-130 Hércules, además de helicópteros MH-60, UH-1H, Bell-412 y Bell-206.

¿Qué comunas serán sobrevoladas?

De acuerdo con la información difundida por la FACh, el sobrevuelo abarcará los siguientes sectores de la capital:

Cerro Navia

El Bosque

San Bernardo

Lo Prado

San Ramón

La Cisterna

San Miguel

Estación Central

Lo Espejo

Pedro Aguirre Cerda

La Pintana

Pudahuel

¿A qué hora será el sobrevuelo de las aeronaves?

El paso de las aeronaves está previsto para este jueves 29 de octubre, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

La institución recordó que la actividad se encuentra sujeta a las condiciones meteorológicas, por lo que los horarios y su ejecución podrían verse afectados por el tiempo.

¡ATENCIÓN, SANTIAGO! Este jueves 29 de octubre, aeronaves de la #FACH sobrevolarán distintas comunas de la capital como parte de la ceremonia de Cambio de Mando Institucional. Revisa a continuación los sectores que serán sobrevolados. https://t.co/7N0Ga2wha2 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) October 28, 2026

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