Ejército realizará ejercicio "Volcano" para simular emergencia con erupción volcánica y múltiples amenazas

30 sept. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Destacamento de Montaña N°17 “Los Ángeles” será sede de la XV versión del ejercicio de simulación de riesgo y desastre “Volcano”, actividad organizada por el Ejército de Chile que busca preparar a autoridades y organismos ante situaciones de emergencia de alta complejidad.

El ejercicio se desarrollará entre el 6 y el 8 de octubre y reunirá a autoridades civiles y militares, además de organismos que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

La actividad busca entrenar los procesos de coordinación y toma de decisiones frente a escenarios que podrían generar distintos efectos en la población.

“Mediante simulación computacional, juego de roles y el uso de tecnología que nos proporciona el Centro de Entrenamiento Operativo Táctico de la Academia de Guerra del Ejército, autoridades civiles, militares y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) se reúnen para enfrentar escenarios ficticios que los obligan a adoptar resoluciones en tiempo real y bajo presión”, explicó el teniente coronel Jorge Aliaga, director militar del Volcano.

Ejército de Chile

¿Qué emergencia se simulará?

Para esta XV versión se simulará una emergencia hidrometeorológica que generará distintos problemas, entre ellos situaciones sanitarias, forestales y de conectividad territorial.

“Se desarrollará en un contexto de primavera avanzada, bajo condiciones atmosféricas inestables, asociadas al fenómeno de El Niño. Junto a ello, la simulación considera multiamenazas, como una erupción volcánica y una sucesión de eventos que obligará a los participantes a tomar decisiones bajo condiciones apremiantes”, detalló Aliaga.

Además de representantes de las Fuerzas Armadas y las policías, participarán diversos servicios públicos, organismos técnicos, municipios, redes asistenciales, empresas de servicios básicos y capacidades de apoyo del SINAPRED.

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