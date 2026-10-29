La tajante reacción de Jorge Zabaleta tras dichos de Ignacio Román contra Pancho Saavedra

29 oct. 2026 - 11:41 hrs.

La polémica entre Ignacio Román, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta sumó un nuevo capítulo. Esta vez, fue el actor quien reaccionó a los dichos de su excompañero de programa, quien aseguró que su relación con los animadores estuvo marcada por desencuentros durante su experiencia laboral.

Las declaraciones de Román surgieron a través de su cuenta de TikTok, donde respondió preguntas de sus seguidores y abordó la supuesta mala relación que habría mantenido con ambos rostros televisivos.

Consultado sobre el tema, Zabaleta optó por no profundizar en la controversia y entregó una breve respuesta, descartando extenderse sobre las acusaciones.

¿Qué dijo Ignacio Román sobre Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta?

En julio pasado, Ignacio Román respondió preguntas de sus seguidores en TikTok, instancia en la que se refirió a su vínculo con los animadores: “Nunca fuimos amigos, me miraban como poca cosa”, afirmó Román, aludiendo a la relación que habría tenido con ellos.

En la misma instancia, sostuvo que su salida de un proyecto televisivo se habría producido por correo electrónico y aseguró que habría sido tratado de manera diferente por su forma de ser.

Posteriormente, Román apuntó directamente contra Pancho Saavedra y relató un supuesto episodio ocurrido durante una grabación: “Pancho y gerencia me hacían la vida imposible al nivel que una vez me faltó el respeto y me hizo calzón chino en una grabación”, afirmó.

La tajante respuesta de Jorge Zabaleta

En un programa de Zona Latina, la panelista Fanny Mazuela se contactó con Jorge Zabaleta para conocer su reacción ante las declaraciones de Ignacio Román.

Sin embargo, el actor no quiso profundizar en la polémica. Según relató Mazuela en el espacio televisivo, Zabaleta le respondió inicialmente: “Nada, Fanny, ¿qué quieres que te diga?”.

La periodista le planteó que podía entregar su opinión sobre el tema, pero el intérprete mantuvo su postura y cerró el intercambio con una breve frase: “No vale la pena”. De esta manera, Zabaleta evitó extenderse sobre los dichos de Román, en medio de la controversia que involucra también a Pancho Saavedra.