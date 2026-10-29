Kast asegura que el alto desempleo es "el dolor más grande que tenemos como nación" pero aclara que llegará "mucha inversión"

29 oct. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del Congreso de las Regiones 2026 que se está desarrollando en Concepción, el Presidente José Antonio Kast abordó las cifras de desempleo en Chile.

En la instancia, el Mandatario se refirió a la tasa de desocupación de 9,8% registrada en el trimestre julio-septiembre de 2026, señalando que el complejo escenario laboral es "el dolor más grande que tenemos como nación".

Al respecto, reconoció que las medidas impulsadas por el Gobierno todavía no son suficientes para enfrentar la situación, aunque matizó que la inversión que lograría atraer el país podría significar una gran oportunidad para "nuevos proyectos".

"Vamos reaccionando a una situación que viene de más tiempo"

Kast se refirió a las gestiones del Gobierno en materia de reactivación laboral, afirmando que "estamos rompiendo los récords de destrabar inversión, de aprobar proyectos y de solicitudes de inversión en Chile", lo que indicó que se complementa con programas como "el Modo Empleo, que activamos gracias a los gobernadores en gran parte, está funcionando."

Al respecto, agregó: ¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el Plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente, pero vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo", señaló.

Kast fue enfático en destacar las perspectivas de inversión como un elemento positivo frente al escenario económico: "Ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación", afirmó.