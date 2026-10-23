Sueldos en minería superan los $4 millones: Estos son los cargos con mejores remuneraciones

23 oct. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

En un escenario laboral marcado por una desocupación del 9,6% en Chile, el sector minero muestra señales mixtas: las empresas publicaron más avisos de trabajo entre enero y agosto de 2026, pero las vacantes disponibles disminuyeron un 2,8% respecto del mismo período del año anterior.

Pese a esta caída, algunas ofertas laborales del rubro destacan por sus remuneraciones: hay cargos con sueldos promedio ofrecidos que superan los $4 millones. Así lo revela un análisis de Trabajando.com, que identificó los puestos con mayores remuneraciones y las habilidades más solicitadas por las empresas mineras.

¿Cuáles son los cargos mineros con mejores sueldos promedio?

De acuerdo con los datos de la plataforma laboral, el cargo con el mayor sueldo promedio ofrecido es jefe de Operaciones, con $4.033.333. Le siguen puestos de ingeniería, como ingeniero de Procesos e ingeniero Mecánico, con remuneraciones promedio que se acercan a los $3 millones.

Estos son los sueldos promedio ofrecidos para los 18 cargos asociados al rubro minero considerados en la plataforma, según avisos publicados durante septiembre y octubre de 2026:

Jefe de Operaciones: $4.033.333

$4.033.333 Ingeniero de Procesos: $2.933.333

$2.933.333 Ingeniero Mecánico: $2.790.000

$2.790.000 Ingeniero Civil Industrial: $2.480.000

$2.480.000 Ingeniero Eléctrico: $2.194.444

$2.194.444 Jefe de Ingeniería: $1.875.000

$1.875.000 Jefe de Obra: $1.875.000

$1.875.000 Jefe de Terreno: $1.866.667

$1.866.667 Ingeniero en Minas: $1.766.667

$1.766.667 Capataz: $1.380.000

$1.380.000 Técnico / Maestro Eléctrico: $1.328.571

$1.328.571 Electromecánico: $1.240.278

$1.240.278 Rigger: $1.200.000

$1.200.000 Técnico Mecánico: $1.126.154

$1.126.154 Técnico en Mantención: $1.111.110

$1.111.110 Técnico en Automatización: $900.000

$900.000 Técnico en Minas: $850.000

$850.000 Topógrafo: $800.000

Los montos corresponden a promedios ofrecidos en avisos laborales, por lo que no representan necesariamente el sueldo que recibe cada persona que trabaja en esos cargos.

Antofagasta y Calama concentran cerca del 45% de las vacantes mineras

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Trabajando.com registró 16.637 vacantes, de las cuales Antofagasta y Calama concentraron en conjunto cerca del 45%.

A estas ciudades se suman otros polos vinculados a la actividad minera, como Iquique, Salamanca, Copiapó y Sierra Gorda. También se identificaron oportunidades en Rancagua y distintas comunas de la Región Metropolitana, además de otras regiones del país.

"La lectura conjunta de ambos datos —fuerte concentración territorial, pero con alcance nacional— retrata a una industria cuya demanda de personal, si bien tiene un epicentro claro, no se limita a él", señaló Marín.

¿Qué habilidades buscan las empresas mineras?

El trabajo en equipo es la habilidad más solicitada, con presencia en el 26,3% de las publicaciones analizadas en 2026. Le siguen la buena comunicación (15,7%), la capacidad analítica (12,3%) y el liderazgo (11%).

Entre los requerimientos técnicos, también destaca la licencia de conducir Clase B, mencionada en el 17% de los avisos.

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