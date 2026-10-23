Familia busca reunir $15 millones antes del lunes para costear medicamento contra el cáncer de su hijo de 2 años

23 oct. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una carrera contra el tiempo es la que enfrenta la familia de Noah, un pequeño de dos años diagnosticado a los 11 meses con un neuroblastoma, un agresivo cáncer infantil de alto riesgo.

Tras someterse a tratamientos de quimioterapia, cirugías, radioterapia y un trasplante de médula ósea, el niño necesita de manera urgente un medicamento de consolidación para evitar el regreso de la enfermedad. La fórmula no se comercializa en Chile y debe ser traída desde el extranjero.

La urgencia de reunir $15 millones de aquí al lunes

Aunque el costo total del tratamiento alcanza los $150 millones de pesos, la prioridad inmediata es costear la primera etapa. El fármaco viajó desde España a Uruguay y llegará a Chile este lunes, por lo que la familia debe pagar el monto requerido cuanto antes.

Hasta la fecha, los padres han reunido $60 millones gracias a la venta de sus bienes, incluyendo su vehículo y la hipoteca de su casa en La Serena, por lo que necesitan recaudar los $15 millones restantes antes del inicio de la próxima semana.

"El cáncer de Noah tiene un alto riesgo de volver. Este remedio es para eso, para que su cáncer no vuelva, no se vuelva a formar. Por eso es tan importante que lo reciba ya. Si dejamos pasar más tiempo, puede volver y este medicamento ya no va a servir de nada", explicó su madre, Angie.

De no recibir la dosis a tiempo, la probabilidad de remisión definitiva disminuye significativamente. En cambio, con la administración a tiempo del fármaco, las expectativas de recuperación aumentan hasta un 85%.

Golpe de puertas y trabas en la vía judicial

Los padres de Noah, quienes debieron trasladarse a Santiago dejando a sus otros dos hijos en La Serena al cuidado de sus abuelos, acudieron primero a los canales institucionales. Pese a reunirse con autoridades del Ministerio de Salud e interponer un recurso de protección en los tribunales para financiar la dosis mediante Fonasa o el Minsal, el proceso no dio los frutos esperados.

"Quisimos hacerlo por la vía legal porque con el caso de Noah se podían salvar muchos más niños en Chile que están con esta enfermedad. Solo perdimos tiempo; el recurso fue rechazado y hoy seguimos esperando respuesta de la Corte Suprema", lamentó la familia.

¿Cómo ayudar a Noah?

Para colaborar con la campaña y permitir que Noah reciba el tratamiento necesario, la familia dispuso los datos bancarios para la recaudación:

Instagram oficial: @todos_x_noa, donde se encuentra todo el proceso documentado.

Cuentas bancarias habilitadas: Banco Itaú, Banco Santander, BancoEstado, Mercado Pago y PayPal.

Revisa a continuación los detalles para aportar