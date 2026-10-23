Subsidio DS1 ya tiene fecha de postulación: Este es el requisito que cambiará

23 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El nuevo tramo 4 del subsidio DS1, que entrega una ayuda económica a familias para que puedan acceder a una vivienda, abrirá su primer proceso de postulación.

El Subsidio para Sectores Medios (DS1) es un beneficio económico destinado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro para comprar una casa o departamento nuevo o usado, o construir una vivienda en un sitio propio.

A diferencia de los tramos anteriores, esta nueva modalidad permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF en la mayoría de las regiones. En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, el valor máximo de las propiedades será de 4.500 UF.

Además, de manera excepcional, uno de los requisitos clave para postular al tramo 4 ha sido modificado para otorgar mayor flexibilidad a ciertos plazos.

Ahorro mínimo: Requisito clave para postular al Subsidio DS1

El aporte está dividido en tramos, que establecen distintos requisitos y montos de ahorro mínimo para postular. La cantidad exigida depende del tipo de proyecto habitacional y del tramo al que se quiera acceder.

Para la compra de una vivienda nueva o usada, los montos mínimos de ahorro exigidos son los siguientes:

Tramo 1 : 30 UF ($1.235.995).

: 30 UF ($1.235.995). Tramo 2 : 40 UF ($1.647.994).

: 40 UF ($1.647.994). Tramo 3 : 80 UF ($3.295.988).

: 80 UF ($3.295.988). Tramo 4: 200 UF ($8.239.970).

Para postular en noviembre, el ahorro mínimo de 200 UF deberá estar acreditado en una cuenta para la vivienda al 30 de octubre.

¿Qué requisito cambiará?

De manera excepcional, no será obligatorio que esa cuenta tenga los 12 meses de antigüedad que habitualmente se solicitan.

Requisitos para la construcción de una vivienda:

En el caso de la construcción de una vivienda en sitio propio o densificación predial, los requisitos son diferentes. Para esta modalidad no existe el tramo 1, mientras que los montos mínimos de ahorro son:

Tramo 2 : 30 UF ($1.235.995).

: 30 UF Tramo 3: 50 UF ($2.059.992).

Los montos en pesos son aproximados y corresponden al valor de la UF al jueves 22 de octubre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para postular al DS1?

Además de contar con el ahorro mínimo exigido, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años.

Contar con la cédula nacional de identidad vigente . En el caso de personas extranjeras, se exige una cédula de identidad para extranjeros vigente que acredite la residencia definitiva .

. En el caso de personas extranjeras, se exige una cédula de identidad para extranjeros vigente que acredite la . Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses ( excepto para el tramo 4 ).

con una antigüedad mínima de 12 meses ( ). Acreditar el ahorro exigido en la cuenta al último día del mes anterior a la postulación. Desde esa fecha no se deben realizar giros.

Estar inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 60% de calificación socioeconómica. (excepto tramo 4 que permite hasta 90%)

En el caso de las personas mayores que postulen al tramo 1, se permite pertenecer hasta al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

¿Desde cuándo se puede postular al beneficio?

El primer llamado tendrá 2.500 cupos y abrirá postulaciones desde el 17 de noviembre. Para el segundo llamado, previsto para el próximo año, Poduje estima que dispondrán de al menos 10.000 cupos.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, presentó esta alternativa dirigida a familias de clase media que enfrentan dificultades para comprar una propiedad por ser "muy ricas para el Estado, muy pobres para el banco".

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