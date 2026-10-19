Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Quiénes pueden recibir hasta $1,6 millones y cómo postular

19 oct. 2026 - 10:40 hrs.

Quienes necesiten reparar el techo, renovar el baño o mejorar los pisos de su vivienda podrán acceder a un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que entrega hasta $1.635.000 para comprar materiales de construcción.

Se trata de la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un subsidio que permite financiar mejoras de baja complejidad en casas y departamentos mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que puede utilizarse en ferreterías en convenio con el Serviu de cada región.

El llamado estará abierto desde el 9 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2026 y contempla recursos para beneficiar a 20.000 jefes y jefas de hogar y sus familias en todo el país.

¿Cuánto dinero entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El beneficio contempla cuatro alternativas de reparación. Cada persona debe elegir una de ellas de acuerdo con las necesidades de su vivienda, con montos que van desde las 15 hasta las 40 UF:

Reparación de techumbres: entrega 25 UF, equivalentes a aproximadamente $1.022.000 . Esta alternativa está disponible exclusivamente para casas.

entrega 25 UF, equivalentes a aproximadamente . Esta alternativa está disponible exclusivamente para casas. Reparación de baños: contempla 15 UF, cerca de $613.000 , para mejorar instalaciones y elementos sanitarios. Pueden postular propietarios de casas y departamentos.

contempla 15 UF, cerca de , para mejorar instalaciones y elementos sanitarios. Pueden postular propietarios de casas y departamentos. Cercos y rejas: financia hasta 40 UF, equivalentes a aproximadamente $1.635.000 , para construir o reemplazar cierres perimetrales. Esta opción es exclusiva para casas.

financia hasta 40 UF, equivalentes a aproximadamente , para construir o reemplazar cierres perimetrales. Esta opción es exclusiva para casas. Mejoramiento de pisos: entrega 15 UF, cerca de $613.000, para instalar o reemplazar revestimientos como cerámica, azulejos, porcelanato y piso flotante. Está disponible para casas y departamentos.

Es importante considerar que el subsidio financia exclusivamente la compra de materiales, no la mano de obra ni el transporte. Además, los productos deben adquirirse en establecimientos que tengan convenio vigente con el Serviu de la región correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad.

Tener nacionalidad chilena o, en el caso de personas extranjeras, residencia definitiva.

Pertenecer a un hogar ubicado entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar el inmueble que será objeto de las reparaciones.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255) del Minvu.

Contar con ClaveÚnica activa.

Tener el ahorro mínimo exigido depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda en una institución financiera en convenio con el Minvu (2 UF para reparar cercos y rejas y 1 UF para el resto de arreglos).

Las instituciones consideradas para mantener el ahorro son BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch y Scotiabank.

¿Qué condiciones debe cumplir la vivienda?

Además de los requisitos personales, el inmueble que se busca mejorar debe cumplir con las siguientes condiciones:

Estar ubicado en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes .

de . Tener un avalúo fiscal total igual o inferior a 2.500 UF , equivalente a aproximadamente $102,8 millones.

, equivalente a aproximadamente $102,8 millones. Contar con una antigüedad mínima de 10 años .

. Corresponder a una casa o departamento que sea propiedad del grupo familiar y que este habite.

Existe una condición adicional para quienes quieran reparar el techo: la vivienda no debe tener planchas de fibrocemento o tipo pizarreño, debido a las exigencias sanitarias para el manejo del asbesto.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

La postulación será 100% en línea, a través de la plataforma que habilitará el Minvu en su sitio web durante el período del llamado. Para realizar el trámite, se deben seguir estos pasos:

Ingresar con RUT y ClaveÚnica. Ingresar los antecedentes personales y familiares. Registrar los datos de la vivienda. Adjuntar fotografías de la vivienda en las que se vea el número municipal y fotografías del deterioro específico que se busca reparar. Elegir el tipo de obra. Ingresar los datos de la cuenta y de la institución financiera. Declarar y enviar la solicitud. Guardar el comprobante.

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