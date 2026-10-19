Última semana para completar el FUAS: ¿Qué pasa si no realizas el trámite a tiempo?

19 oct. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Entró en su recta final el primer periodo de postulación para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), trámite indispensable del Ministerio de Educación (Mineduc) para acceder a la gratuidad, becas estatales y créditos para la educación superior de cara al proceso de Admisión 2027.

De acuerdo con el calendario oficial fijado por la Subsecretaría de Educación Superior, el plazo de recepción de solicitudes vence este jueves 22 de octubre de 2026. Por esta razón, miles de estudiantes de cuarto medio e ingresados a la educación superior apuran sus datos para no quedar fuera.

¿Qué pasa si no completas el FUAS a tiempo?

Si una persona no completa ni envía el formulario digital antes del cierre de la plataforma el 22 de octubre, las consecuencias son directas en el financiamiento de la carrera:

Pérdida temporal de beneficios estatales : El estudiante no podrá acceder en primera instancia a la Gratuidad, ni a becas de arancel (como la Bicentenario, Juan Gómez Millas o Nuevo Milenio), ni al Crédito con Aval del Estado (CAE) para el inicio del año académico 2027.

: El estudiante no podrá acceder en primera instancia a la Gratuidad, ni a becas de arancel (como la Bicentenario, Juan Gómez Millas o Nuevo Milenio), ni al Crédito con Aval del Estado (CAE) para el inicio del año académico 2027. Costeo por medios propios: Al no contar con preselección de beneficios del Mineduc, el alumno o su grupo familiar deberán asumir el costo total de la matrícula y los aranceles mensuales con recursos propios, o bien pactar compromisos de pago directos con la universidad, instituto profesional o centro de formación técnica.

¿Habrá un segundo proceso de postulación?

Para tranquilidad de quienes por distintos motivos no alcancen a realizar el trámite en estos días, históricamente el Ministerio de Educación abre una segunda etapa de postulación.

Este segundo llamado habitualmente se habilita durante los meses de verano, generalmente entre febrero y marzo, permitiendo que los rezagados y quienes rinden la PAES de verano ingresen sus datos familiares.

Sin embargo, desde el Mineduc aún no se ha confirmado que exista una segunda ventana del proceso Admisión 2027. Además, realizar la postulación en verano posterga la entrega de resultados de asignación hacia mediados de año, por lo que la recomendación es completar el formulario dentro del plazo actual.

¿Cómo realizar el trámite antes del plazo límite?

Para llenar el FUAS antes de que venza el plazo este 22 de octubre, se deben seguir estos pasos: