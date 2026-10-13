Esta semana se entregan últimos resultados de la Gratuidad 2026: Revisa la fecha de publicación de las apelaciones y renovaciones
- Por Nicolás Díaz
Esta semana, el Ministerio de Educación (Mineduc) entregará los últimos resultados de asignación, apelación y renovación (admisión 2026) de la Gratuidad para financiar los estudios en la educación superior.
Este beneficio consiste en un apoyo económico que entrega el Estado para financiar la matrícula y el arancel durante el tiempo que dura la carrera.
Cabe recordar que el principal requisito para acceder a la Gratuidad es pertenecer al 60% de los estudiantes con menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).Ir a la siguiente nota
¿Cuándo se entregan los resultados?
Según lo informado por ChileAtiende, la publicación de las últimas asignaciones, apelaciones y renovaciones se realizará a partir del próximo jueves 15 de octubre.
El Mineduc dará a conocer esta información a través del sitio web de "Beneficios Estudiantiles" (portal.beneficiosestudiantiles.cl).
Postulaciones a la Gratuidad 2027
Paralelamente, el ministerio también se encuentra en pleno proceso de postulaciones a la Gratuidad 2027, proceso que estará abierto hasta el próximo jueves 22 de octubre.
Para postular, los futuros estudiantes o quienes necesiten financiación para sus estudios el próximo año deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en el sitio web fuas.cl.
Los requisitos para postular son los siguientes:
- Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.
- Estar matriculado en una carrera con modalidad presencial de alguna de las instituciones adscritas a la Gratuidad.
- No contar con grado de licenciatura o título profesional de una institución nacional o extranjera. Personas con título técnico solo se podrán matricular en carreras conducentes a título profesional y, si eres estudiante de licenciatura, solo se puede optar al programa que conduce al título de profesor o profesora.
- Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En el caso de la residencia, se debe tener enseñanza media completa cursada en Chile.
Por último, se recuerda que los estudiantes de años superiores solo podrán acogerse a la Gratuidad si es que aún no han excedido la duración formal de su carrera.
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