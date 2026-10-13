Esta semana se entregan últimos resultados de la Gratuidad 2026: Revisa la fecha de publicación de las apelaciones y renovaciones

13 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Esta semana, el Ministerio de Educación (Mineduc) entregará los últimos resultados de asignación, apelación y renovación (admisión 2026) de la Gratuidad para financiar los estudios en la educación superior.

Este beneficio consiste en un apoyo económico que entrega el Estado para financiar la matrícula y el arancel durante el tiempo que dura la carrera.

Cabe recordar que el principal requisito para acceder a la Gratuidad es pertenecer al 60% de los estudiantes con menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo se entregan los resultados?

Según lo informado por ChileAtiende, la publicación de las últimas asignaciones, apelaciones y renovaciones se realizará a partir del próximo jueves 15 de octubre.

El Mineduc dará a conocer esta información a través del sitio web de "Beneficios Estudiantiles" (portal.beneficiosestudiantiles.cl).

Postulaciones a la Gratuidad 2027

Paralelamente, el ministerio también se encuentra en pleno proceso de postulaciones a la Gratuidad 2027, proceso que estará abierto hasta el próximo jueves 22 de octubre.

Para postular, los futuros estudiantes o quienes necesiten financiación para sus estudios el próximo año deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en el sitio web fuas.cl.

Los requisitos para postular son los siguientes:

Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

del RSH. Estar matriculado en una carrera con modalidad presencial de alguna de las instituciones adscritas a la Gratuidad .

de alguna de las . No contar con grado de licenciatura o título profesional de una institución nacional o extranjera. Personas con título técnico solo se podrán matricular en carreras conducentes a título profesional y, si eres estudiante de licenciatura, solo se puede optar al programa que conduce al título de profesor o profesora .

de una institución nacional o extranjera. Personas con título técnico y, si eres estudiante de licenciatura, solo se puede optar al . Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En el caso de la residencia, se debe tener enseñanza media completa cursada en Chile.

Por último, se recuerda que los estudiantes de años superiores solo podrán acogerse a la Gratuidad si es que aún no han excedido la duración formal de su carrera.

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