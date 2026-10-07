Postulaciones a la gratuidad están abiertas: ¿Cuáles son los requisitos?

07 oct. 2026 - 10:00 hrs.

El Ministerio de Educación (Mineduc) inició un nuevo proceso de postulación a los beneficios estudiantiles para la Educación Superior a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

La gratuidad se consolida como la alternativa más importante para miles de familias en Chile, permitiendo cursar carreras de pregrado sin pagar matrícula ni arancel por la duración regular del programa.

Si estás pensando en ingresar a la universidad, centro de formación técnica u instituto profesional, te contamos cuáles son las condiciones socioeconómicas y académicas que debes cumplir para optar a este beneficio.

Los requisitos para postular a la gratuidad

Vulnerabilidad socioeconómica

Debes pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Puedes verificar en qué tramo te encuentras ingresando a Mi ChileAtiende con tu RUT y ClaveÚnica.

Matrícula e institución adscrita

Es requisito estar matriculado en alguna de las instituciones adscritas formalmente a la gratuidad, en una carrera de pregrado con modalidad presencial.

Titulación previa y excepciones

No debes contar con un grado de licenciatura ni con un título profesional otorgado por una institución nacional o extranjera. Sin embargo, existen dos excepciones clave:

Si tienes un título técnico de nivel superior, solo podrás acceder si te matriculas en una carrera conducente a un título profesional (con o sin licenciatura).

Si eres estudiante con grado de licenciatura, podrás acceder únicamente si eliges un programa conducente a un título de profesor o profesora (Pedagogía). En este caso, el beneficio se otorga solo por la duración del plan de estudios, sin exceder los cuatro semestres.

Nacionalidad y residencia

Debes tener nacionalidad chilena. Si eres una persona extranjera, deberás tener permanencia definitiva o residencia legal, habiendo cursado tu enseñanza media completa en Chile.

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