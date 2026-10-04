FUAS: Estos son los requisitos para obtener la gratuidad en educación superior

04 oct. 2026 - 15:00 hrs.

La gratuidad permite que estudiantes de educación superior no tengan que pagar el arancel ni la matrícula de su carrera durante la duración nominal de esta, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y estudien en una institución adscrita al beneficio.

Para determinar quiénes pueden acceder, el Ministerio de Educación considera la situación socioeconómica de cada estudiante a partir de la información entregada en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Estos antecedentes son posteriormente validados con información de distintas bases de organismos del Estado.

¿Quiénes pueden acceder a la gratuidad?

Para 2027, podrán acceder estudiantes que pertenezcan a hogares correspondientes al 60% de menores ingresos del país y que se matriculen en una institución adscrita a gratuidad, en una carrera de pregrado con modalidad presencial.

También se deben cumplir las condiciones relacionadas con estudios previos. En general, el estudiante no puede contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal, obtenido en una institución nacional o extranjera. Además, si ya se encuentra cursando una carrera, no debe haber excedido su duración nominal.

¿Qué debe hacer un estudiante nuevo?

Quienes ingresen a la educación superior por primera vez deben haber completado el FUAS durante las fechas informadas por el Ministerio de Educación. Luego, durante diciembre, deberán revisar la información de nivel socioeconómico publicada por el Mineduc, donde podrán saber si cumplen con el requisito socioeconómico para optar al beneficio.

Si la información aparece como inconsistente o incompleta, deberán presentar la documentación de respaldo correspondiente en su institución al momento de matricularse. Además, tendrán que matricularse en una institución adscrita a gratuidad y en una carrera de pregrado con modalidad presencial.

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