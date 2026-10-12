FUAS: ¿A qué becas y beneficios puedes acceder y cuáles son los plazos de postulación?

12 oct. 2026 - 19:00 hrs.

El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) es una plataforma en línea que permite postular a la gratuidad, becas y créditos del Ministerio de Educación (Mineduc) para estudiar una carrera profesional o técnica de nivel superior.

Al completar el formulario, se entrega información sobre la situación socioeconómica del estudiante y su grupo familiar. Estos antecedentes posteriormente son confirmados con distintas bases de datos de instituciones del Estado.

¿A qué beneficios se puede acceder?

Entre los beneficios de educación superior a los que se puede postular mediante el FUAS se encuentran:

Gratuidad.

Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Crédito con aval del Estado (CAE).

Beca Nuevo Milenio, para primer año y cursos superiores.

Beca Bicentenario, para primer año y cursos superiores.

Beca Juan Gómez Millas, para estudiantes chilenos y extranjeros de primer año o cursos superiores.

Beca Excelencia Técnica, para primer año.

Beca Excelencia Académica, para primer año.

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, para primer año.

Beca para hijas e hijos de profesionales de la educación, para primer año.

Beca de Articulación, para continuidad de estudios.

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad, para primer año.

Beca Vocación de Profesor, para estudiantes de licenciatura y pedagogía, y licenciados y profesionales.

Beca de Reparación Valech, para titulares y traspaso.

¿Cuándo se puede postular al FUAS 2027?

Para la Admisión 2027, el periodo de postulación se extenderá desde el 1 hasta el 22 de octubre de 2026.

Posteriormente, se entregará la información del nivel socioeconómico el 17 de diciembre de 2026.

Los resultados de preselección y de potenciales renovantes se conocerán el 15 de enero de 2027, mientras que los resultados de asignación serán publicados el 10 de marzo de 2027.

En caso de necesitar apelar a los resultados de asignación, el periodo estará abierto entre el 10 y el 25 de marzo de 2027.