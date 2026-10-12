FUAS: ¿A qué becas y beneficios puedes acceder y cuáles son los plazos de postulación?
- Por Francisca Mieres
El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) es una plataforma en línea que permite postular a la gratuidad, becas y créditos del Ministerio de Educación (Mineduc) para estudiar una carrera profesional o técnica de nivel superior.
Al completar el formulario, se entrega información sobre la situación socioeconómica del estudiante y su grupo familiar. Estos antecedentes posteriormente son confirmados con distintas bases de datos de instituciones del Estado.
¿A qué beneficios se puede acceder?
Entre los beneficios de educación superior a los que se puede postular mediante el FUAS se encuentran:
Gratuidad.
- Fondo Solidario de Crédito Universitario.
- Crédito con aval del Estado (CAE).
- Beca Nuevo Milenio, para primer año y cursos superiores.
- Beca Bicentenario, para primer año y cursos superiores.
- Beca Juan Gómez Millas, para estudiantes chilenos y extranjeros de primer año o cursos superiores.
- Beca Excelencia Técnica, para primer año.
- Beca Excelencia Académica, para primer año.
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, para primer año.
- Beca para hijas e hijos de profesionales de la educación, para primer año.
- Beca de Articulación, para continuidad de estudios.
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad, para primer año.
- Beca Vocación de Profesor, para estudiantes de licenciatura y pedagogía, y licenciados y profesionales.
- Beca de Reparación Valech, para titulares y traspaso.
¿Cuándo se puede postular al FUAS 2027?
Para la Admisión 2027, el periodo de postulación se extenderá desde el 1 hasta el 22 de octubre de 2026.
Posteriormente, se entregará la información del nivel socioeconómico el 17 de diciembre de 2026.
Los resultados de preselección y de potenciales renovantes se conocerán el 15 de enero de 2027, mientras que los resultados de asignación serán publicados el 10 de marzo de 2027.
En caso de necesitar apelar a los resultados de asignación, el periodo estará abierto entre el 10 y el 25 de marzo de 2027.
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