Anuncian Tarjeta Banco de Materiales 2.0: ¿Qué reparaciones permitirá?

11 oct. 2026 - 10:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales tendrá una nueva versión y esta vez podría llegar a un grupo más amplio de familias. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”, beneficio que incorporará nuevas condiciones y distintos tipos de reparaciones según se trate de una casa o un departamento.

El anuncio se conoce mientras la actual convocatoria de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar mantiene abiertas sus postulaciones. Para la nueva versión, sin embargo, todavía faltan por definir y comunicar oficialmente los requisitos completos y las fechas del proceso.

¿A quiénes beneficiará la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

Uno de los principales cambios estará en el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio vigente exige pertenecer al tramo entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica. En cambio, “Tu Casa a Tu Pinta 2.0” contempla a familias ubicadas entre el 40% y el 90% del RSH.

“Tu Casa a Tu Pinta 2.0 se viene con todo: casas, departamentos de 40% hasta 90% de vulnerabilidad”, señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

El Minvu aún no confirma si los demás requisitos de la convocatoria actual se mantendrán para la nueva versión.

¿Qué reparaciones permitirá?

La nueva tarjeta también contempla diferencias según el tipo de vivienda.

“Recogimos sus llamados y ahora tenemos una gran sorpresa: ‘Tu Casa a Tu Pinta 2.0’. Esta va a incluir la reparación de techumbres, si eres casa; y si eres departamento, reemplazo del piso, además de la clásica reparación de baños y cercos y rejas”, explicó Poduje.

Desde el Ministerio de Vivienda señalaron que próximamente informarán, mediante sus redes sociales, los requisitos y las fechas de postulación. “Pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir”, adelantó el ministro.

¿Cuáles son los requisitos de la convocatoria actual?

Mientras se conocen las condiciones definitivas de “Tu Casa a Tu Pinta 2.0”, la convocatoria vigente de la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar mantiene abiertas sus postulaciones hasta el 9 de octubre.

Actualmente, para acceder se debe:

Ser mujer y jefa de hogar.

Tener cédula de identidad vigente.

Integrar un hogar compuesto por al menos dos personas, según el RSH.

Tener un RSH vigente y estar entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica.

No haber sido beneficiaria del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS N° 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

Ser propietaria de la vivienda o que esta pertenezca a un integrante de la familia declarado en el RSH.

Que el inmueble corresponda a la residencia habitual del grupo familiar y tenga la misma dirección registrada en el RSH y en el rol de avalúo del SII.

Además, la vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF y una antigüedad mínima de cinco años, es decir, haber sido construida hasta 2021.

Todo sobre Beneficios