Aprueban extensión del bono de $100 mil para transportistas: ¿Quiénes reciben el beneficio?

08 oct. 2026 - 10:00 hrs.

El Congreso despachó el miércoles el proyecto de ley que extiende la entrega del bono mensual de $100.000 destinado al sector del transporte público y escolar.

La iniciativa prorroga este aporte económico por tres meses adicionales (octubre, noviembre y diciembre de 2026), completando un total de nueve meses de cobertura continuada.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la extensión del bono?

El aporte estatal contempla un pago máximo mensual de $100.000 por persona natural, transferido a la CuentaRUT de BancoEstado. Los grupos de beneficiarios establecidos en la normativa son:

Taxistas y colectiveros : Propietarios, meros tenedores y conductores de taxis y colectivos que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros al momento de efectuar el pago.

: Propietarios, meros tenedores y conductores de taxis y colectivos que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros al momento de efectuar el pago. Transporte escolar : Propietarios y meros tenedores de vehículos registrados en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

: Propietarios y meros tenedores de vehículos registrados en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Conductores de rutas internacionales específicas : Propietarios y tenedores de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros en el tramo Arica–Tacna, amparados por el convenio bilateral entre Chile y Perú.

: Propietarios y tenedores de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros en el tramo Arica–Tacna, amparados por el convenio bilateral entre Chile y Perú. Sector pesquero artesanal: La aprobación legislativa incluye un beneficio equivalente para los trabajadores de la pesca artesanal.

Proceso de postulación

El trámite se gestiona a través de la plataforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (haz clic aquí).

Los propietarios, meros tenedores y representantes legales deben ingresar al portal institucional en la opción “Postula aquí como propietario”.

Por su parte, los conductores deben seleccionar “Postula aquí como conductor”, una vez que el dueño del vehículo los haya inscrito en el sistema.

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