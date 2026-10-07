Congreso aprueba extensión del bono de $100 mil para transportistas: Así puedes recibirlo

07 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Congreso Nacional despachó este miércoles el proyecto de ley que extiende por nueve meses más el bono de $100.000 destinado a conductores de taxis, colectivos y transporte escolar que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

La confirmación fue entregada por el Ministerio de Hacienda, que destacó la aprobación de la iniciativa, la cual busca prolongar este beneficio económico que ya fue pagado mensualmente entre abril y septiembre de 2026.

Ahora, el beneficio se extenderá por tres meses más, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, con lo que alcanzará un total de nueve meses de pago.

De acuerdo con la información compartida por la cartera de Hacienda, la aprobación del proyecto también contempla un bono equivalente para la pesca artesanal y amplía hasta 2028 el plazo de aportes al FOGAPE.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $100.000?

El beneficio se entrega a través de la Cuenta RUT de BancoEstado y cada persona natural beneficiaria puede recibir un máximo de $100.000 al mes.

Pueden acceder los propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos que estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros y que permanezcan en él al momento del pago.

También están incluidos los propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

A ellos se suman los propietarios y meros tenedores de vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros entre Tacna y Arica, de acuerdo con las modalidades contempladas en el convenio entre Chile y Perú.

¿Cómo solicitar el bono?

Para acceder al beneficio, se debe ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y escoger una de las dos opciones disponibles (en este enlace).

Los propietarios, meros tenedores, comuneros o representantes legales de una persona jurídica deben ingresar mediante “Postula aquí como propietario”.

Los conductores, en tanto, deben utilizar “Postula aquí como conductor”, siempre que hayan sido inscritos previamente por el propietario.

La medida forma parte del Plan Chile Sale Adelante y fue implementada en el marco de la Ley N° 21.811.