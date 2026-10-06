Cámara aprueba ampliar delitos de tráfico de migrantes: También sancionará traslado irregular dentro de Chile

06 oct. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 137 votos a favor, el proyecto que amplía las hipótesis del delito de tráfico de migrantes e incorpora nuevas conductas vinculadas al ingreso, salida y traslado irregular de personas dentro del país.

La iniciativa incorpora como delito facilitar el ingreso ilegal de migrantes a Chile, así como promover o facilitar la salida ilegal de personas desde el territorio nacional, cuando estas acciones tengan como finalidad obtener un beneficio económico o de otra naturaleza.

Durante la discusión, los parlamentarios valoraron transversalmente ampliar la figura del tráfico de migrantes para incluir a quienes abusan de la situación de vulnerabilidad de estas personas y convierten estas acciones en una actividad lucrativa.

Nuevo delito por traslado dentro del país

Uno de los principales cambios contempla incorporar como nuevo delito el tráfico de migrantes al interior del territorio nacional.

La norma apunta al traslado o transporte de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular dentro de Chile. Para estos casos, el proyecto establece una pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

La iniciativa también mantiene como circunstancia agravante aquellos casos en que, durante la comisión del delito, se ponga en riesgo la vida o integridad de la persona afectada o cuando las víctimas sean menores de edad.

Sanciones para funcionarios públicos

El proyecto establece además que las penas contempladas para estos delitos, junto con la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, serán aplicables a los funcionarios públicos que participen o ejecuten alguno de estos hechos.

Esto regirá incluso cuando el funcionario no actúe con ánimo de lucro.

Plantean nuevas medidas en la frontera

Durante el debate, algunos legisladores plantearon que todavía se requieren nuevas herramientas para enfrentar la migración irregular.

Entre las propuestas mencionadas estuvo la creación de una policía fronteriza, como una medida destinada a reforzar el control de las fronteras y la respuesta frente al ingreso irregular de personas