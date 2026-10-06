Cámara aprueba proyecto que permite suspender licencias por conducción temeraria

06 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto que busca ampliar los casos en que los tribunales pueden suspender provisoriamente una licencia de conducir mientras se desarrolla una investigación por delitos viales.

La iniciativa, impulsada por el diputado Ignacio Achurra, modifica la Ley 18.290, de Tránsito, y ahora pasará al Senado para continuar su tramitación.

Actualmente, esta medida cautelar solo opera en determinados casos. La propuesta busca extenderla a todos los delitos viales que tengan como pena principal o accesoria la suspensión, cancelación o inhabilitación de la licencia.

Para ello, el tribunal deberá decretar la suspensión desde la audiencia de control de detención, previa solicitud del fiscal, del querellante o de la víctima. Sin embargo, el juez podrá rechazarla mediante una resolución fundada si considera que no es necesaria o proporcional según las circunstancias del caso.

El caso que originó la iniciativa

El proyecto surgió tras un hecho ocurrido en junio de este año, cuando un conductor fue sorprendido circulando a 264 km/h por la autopista Costanera Norte, en un tramo cuya velocidad máxima era de 100 km/h.

Pese a la gravedad del hecho y a los antecedentes previos del imputado, el tribunal no decretó la suspensión de su licencia, debido a que la normativa vigente solo contempla expresamente esta medida cautelar para determinadas conductas, como la conducción en estado de ebriedad.

Según los fundamentos de la moción, el caso evidenció un vacío legal, ya que una persona investigada por conducción temeraria puede mantener vigente su licencia durante el proceso penal, aun cuando una eventual condena contemple posteriormente su suspensión o cancelación.

La propuesta busca corregir esta situación y permitir que la suspensión provisoria se aplique desde el inicio de la investigación en todos los delitos viales que contemplen dicha sanción.

Una medida cautelar

Durante la discusión, las y los diputados destacaron la necesidad de fortalecer las herramientas para evitar que personas investigadas por conductas de alto riesgo continúen conduciendo mientras avanzan los procesos judiciales.

Asimismo, remarcaron que la suspensión provisoria no constituye una condena anticipada, sino una medida cautelar destinada a proteger a terceros durante la investigación.

En el debate también se mencionaron otras conductas imprudentes habituales en carreteras y vías urbanas, planteándose la necesidad de seguir fortaleciendo la legislación en materia de seguridad vial.

El diputado Ignacio Achurra rindió el informe del proyecto ante la Sala. También participaron en el debate las y los diputados Eileen Urqueta, Daniel Lilayu, Germán Verdugo, Jorge Díaz, Cristian Neira, Marcos Ilabaca, Juan Carlos Beltrán, Patricio Pinilla, Hotuiti Teao, Marisela Santibáñez, Fabián Ossandón, Francisco Crisóstomo, Sebastián Cristoffanini, Mario Olavarría, Diego Vergara, Javier Muñoz, Natalia Romero, Jaime Mulet, Matías Fernández, Marlene Pérez y Marcela Hernando.