"Es un ataque realmente inhumano": Senador Castro cuestiona recortes del Gobierno en Ley Ricarte Soto

06 oct. 2026 - 16:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte crítica realizó el senador Juan Luis Castro (PS) tras advertir sobre un recorte presupuestario que, según señaló, impactaría a los pacientes que reciben cobertura a través de la Ley Ricarte Soto.

De acuerdo con el parlamentario, serían $28.200 millones menos respecto del presupuesto del año pasado, situación que calificó como especialmente grave debido a que se trata de personas que requieren medicamentos y tratamientos de alto costo.

“Hoy se ha dado a conocer una pésima noticia para esos 84 mil pacientes de la Ley Ricarte Soto en Chile: Se han recortado 28 mil 200 millones de pesos respecto del presupuesto del año pasado”, afirmó Castro.

Castro apunta a acceso a medicamentos de alto costo

El senador sostuvo que los recursos son fundamentales para pacientes que dependen de las prestaciones contempladas por la normativa y cuestionó duramente la eventual reducción presupuestaria: “Por favor, este es un ataque realmente inhumano a gente que solo tiene esa Ley Ricarte Soto para poder salvar su vida”, afirmó.

Castro planteó además que la reducción podría afectar el acceso a medicamentos de alto costo contemplados dentro de la cobertura de la ley.

“¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo de conductas que realmente rayan en lo miserable, de quitarle el acceso a medicamentos de alto costo, que están garantizados en una ley que cubre más de 27 enfermedades de salud?”, cuestionó.

Exige reponer los recursos

En su calidad de presidente de la Comisión de Salud del Senado, Castro exigió que los recursos sean restituidos y manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el recorte en los beneficiarios de la normativa.

“Eso es inaceptable. Yo exijo, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, que eso se reponga a la brevedad”, sostuvo.

Finalmente, el parlamentario advirtió sobre lo que, a su juicio, significaría mantener los recursos en los niveles cuestionados: “Porque esa ley, así como está, la están atacando de muerte”, cerró.