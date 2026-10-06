OMS pide información formal a Rusia tras muerte de científica por incidente en laboratorio contra la peste

06 oct. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió oficialmente información detallada y actualización de datos epidemiológicos a las autoridades de Rusia tras la reciente muerte de una investigadora de laboratorio en Irkutsk (Siberia), presuntamente infectada con peste neumónica.

Exigencia de datos para evaluar el incidente de bioseguridad

El organismo con sede en Ginebra confirmó que está en contacto con los organismos de salud rusos para esclarecer el origen de la exposición y los detalles técnicos de la infección, consignó EFE.

A pesar de la solicitud de información de las medidas de contención aplicadas, la OMS reiteró que la evaluación preliminar del riesgo sanitario para el resto de Europa se mantiene en un nivel "muy bajo".

A nivel comunitario, las autoridades europeas aseguraron que siguen con atención la respuesta y los intercambios de datos, coordinando acciones mediante los sistemas internacionales de alerta sanitaria para verificar la evolución del caso en territorio siberiano.

Investigación penal y medidas preventivas en Siberia

Ante la gravedad del hecho, el servicio sanitario ruso y los organismos de investigación judicial abrieron una causa penal para determinar si se incumplieron los protocolos de seguridad biológica requeridos para la manipulación de patógenos de alto riesgo en instalaciones científicas.

Las autoridades locales establecieron un estricto cerco epidemiológico sobre el personal del centro y los contactos cercanos a la trabajadora fallecida.

Hasta la fecha, los análisis clínicos confirman que no se registran contagios secundarios ni casos adicionales en la región, por lo que las autoridades internacionales aguardan los informes técnicos completos para dar por cerrado el incidente.

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