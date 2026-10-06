Bono de Sostenibilidad: ¿Quiénes pueden recibir el beneficio que asciende a los $375.000?

06 oct. 2026 - 14:00 hrs.

El Estado dispone la entrega del Bono de Sostenibilidad, un aporte diseñado para apoyar de manera directa a los hogares que se han visto severamente golpeados por emergencias y catástrofes naturales consecutivas.

Este aporte se enmarca en la red de ayudas estatales frente a desastres climáticos, para entregar un alivio económico adicional cuando las capacidades iniciales de respuesta resultan insuficientes ante la reiteración de los daños.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono de Sostenibilidad?

El beneficio está dirigido específicamente a:

Familias que han enfrentado múltiples emergencias durante el año : Aquellos núcleos familiares ubicados en zonas afectadas de forma consecutiva por fenómenos climáticos o catástrofes.

: Aquellos núcleos familiares ubicados en zonas afectadas de forma consecutiva por fenómenos climáticos o catástrofes. Hogares que alcanzaron el límite del Bono de Recuperación: Está destinado a quienes ya agotaron el monto máximo asignado para los Bonos de Recuperación, sirviendo como un complemento para garantizar un sostén económico continuo frente a afectaciones repetidas.

¿En qué consiste el apoyo y cómo opera?

El objetivo principal de este bono es acompañar a las familias en las etapas posteriores a una catástrofe, asegurando recursos para la subsistencia y mitigando el impacto de sufrir más de un evento adverso en un periodo breve.

Monto asignado: $375.000 por evento .

. Enfoque de respuesta: Complementa la entrega del Bono de Recuperación.

Con este esquema de transferencias, el Gobierno busca mantener una presencia efectiva en el proceso de respuesta temprana y reconstrucción.

Todo sobre Bonos