Guía de bonos para las familias en octubre: Estos son todos los beneficios disponibles

06 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada del último trimestre del año, el Estado de Chile mantiene vigentes diversos aportes económicos y subsidios sociales orientados a aliviar el presupuesto familiar.

Muchos de estos beneficios se otorgan de forma automática según la calificación en el Registro Social de Hogares (RSH), mientras que otros requieren postulación previa o cumplimiento de requisitos.

A continuación, se detalla la oferta de aportes estatales disponibles durante octubre de 2026:

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Un aporte monetario mensual de libre disposición dirigido a familias que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Se paga durante 24 meses consecutivos mediante depósito electrónico o pago presencial.

Para 2026, los tramos mensuales son:

Primeros 6 meses: $24.523

Meses 7 al 12: $18.664

Meses 13 al 18: $12.832

Meses 19 al 24: $22.601

Bono Base Familiar

Diseñado para apoyar a las familias en situación de extrema vulnerabilidad. Otorga montos de hasta $58.594 mensuales durante dos años (reduciéndose paulatinamente a partir del mes 17) para garantizar un piso mínimo de ingresos por persona.

Se asigna de forma 100% automática a quienes participan en Chile Seguridades y Oportunidades.

Bono de $30 mil por Hijo

Medida extraordinaria que otorga $30.000 por cada niño o niña menor de 13 años en hogares pertenecientes al 80% más vulnerable según el RSH.

Se paga por una sola vez a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Bono por Asistencia Escolar

Beneficio mensual que entrega $10.000 por estudiante (entre 6 y 18 años) perteneciente a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades que acrediten una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

En octubre se liquida con un desfase de acreditación de tres meses.

Subsidio Único Familiar (SUF) y Asignación Familiar

Son aportes mensuales destinados a cubrir las cargas familiares de trabajadoras/es o personas dentro del 60% más vulnerable según el RSH.

Subsidio Unificado al Empleo (SUE)

Entró en vigencia el 1 de octubre de 2026 bajo la administración del Sence. Unifica y reemplaza anteriores programas (como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer).

Está dirigido a mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ofrece un aporte de hasta el 20% del sueldo bruto a quienes hayan estado cesantes y perciban rentas brutas inferiores a 2,25 ingresos mínimos.

Bodas de Oro

Reconocimiento a parejas que cumplen 50 años de matrimonio y pertenecen al 80% más vulnerable según el RSH. Desde octubre de 2026, el monto actualizado asciende a $482.295 por pareja ($241.148 para cada cónyuge).

Se puede solicitar en ChileAtiende hasta un año después de haber cumplido las bodas de oro.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Aporte mensual dirigido a personas mayores de 65 años.

Hasta $789.139: $231.732 .

. Desde $789.140 hasta $1.252.602: monto variable.

¿Cómo consultar si te corresponden estos beneficios?

Para consultar por los beneficios, tienes dos opciones:

ChileAtiende : Puedes ingresar a chileatiende.gob.cl con el RUT para revisar fechas y formas de pago pendientes.

: Puedes ingresar a chileatiende.gob.cl con el RUT para revisar fechas y formas de pago pendientes. Buscador de beneficios: Disponible en el sitio de la Red de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para filtrar según la situación particular del hogar.

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