Bono de $30 mil por hijo: Quiénes recibirán el pago desde marzo de 2027

06 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Desde hace algunas semanas se convirtió en ley el nuevo Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio que entrega por una sola ocasión un pago de $30.000 por cada niño o niña de hasta 13 años que cumpla con los requisitos establecidos.

Si bien el pago para la mayoría de los beneficiarios comenzó el 11 de septiembre de 2026, existe un grupo específico cuyo beneficio se hará efectivo recién después del 15 de marzo de 2027.

¿Quiénes reciben el bono después de marzo de 2027?

El beneficio contempla dos momentos de pago:

Pago en 2026: Corresponde a los niños y niñas que, al 1 de junio de 2026 , tengan hasta 13 años y pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables de acuerdo con el Registro Social de Hogares. Este pago comenzó a entregarse el 11 de septiembre de 2026.

Corresponde a los niños y niñas que, , y pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables de acuerdo con el Registro Social de Hogares. Este pago comenzó a entregarse el 11 de septiembre de 2026. Pago en 2027: Corresponde a los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, cuya madre haya pertenecido, al 1 de junio de 2026, al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares. Para este grupo, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

En este último caso, la beneficiaria será la madre que figure como tal en la inscripción de nacimiento del menor.

Es importante aclarar que quienes ya recibieron los $30.000 durante septiembre de 2026 no volverán a recibir el bono en 2027, ya que se trata de un aporte que se entrega una sola vez por cada niño o niña causante.

¿Quiénes reciben el bono?

El dinero se entregará automáticamente, priorizando a:

Personas que actualmente reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

o Asignación Maternal. Quienes tienen derecho al subsidio de discapacidad (establecido en el artículo 35 de la Ley N° 20.255).

(establecido en el artículo 35 de la Ley N° 20.255). Personas que reciban transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades .

. El jefe o jefa de hogar, cuando el niño o niña no reciba los beneficios mencionados anteriormente.

También lo reciben niños y niñas de hasta 13 años que se encuentran bajo cuidado alternativo familiar, en familias de acogida, familia extensa o con adultos de confianza. Para este grupo no se exigirá porcentaje de vulnerabilidad.

¿Cómo se paga el bono?

El pago está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y se realiza automáticamente, por lo que no es necesario postular. La persona beneficiaria se determina utilizando información disponible en los registros administrativos del Estado.

El bono se entrega en una sola cuota mediante depósito a la CuentaRUT. En caso de no contar con ella, el beneficio se puede cobrar presencialmente en BancoEstado. Para este último caso, el plazo máximo es de nueve meses desde su emisión.

Puedes consultar si recibes el beneficio ingresando con tu RUT y ClaveÚnica al sitio web de consulta del Bono $30 mil por hijo.

Todo sobre Beneficios