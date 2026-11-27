27 nov. 2026 - 20:56 hrs.

¿Qué pasó?

Tres torbellinos se registraron este viernes en el sector de El Guaso Chileno, en la comuna de Retiro, región del Maule. Los fenómenos ocurrieron en un lapso de aproximadamente 40 minutos y fueron captados en video por vecinos del lugar, quienes quedaron sorprendidos por la intensidad de las ráfagas de viento.

Según el reporte desde la zona, las columnas alcanzaron cerca de 200 metros de altura y se formaron alrededor de las 15:00, 15:30 y 15:35 horas. El primer fenómeno apareció cerca de una vivienda, lo que provocó temor entre sus habitantes, quienes ingresaron a la casa y posteriormente sintieron cómo los vidrios comenzaban a sonar y temblar.

La preocupación aumentó porque el jueves también se habría registrado otro torbellino en el mismo sector, cerca del mediodía. De esta manera, serían cuatro episodios en menos de 24 horas, todos en las inmediaciones del sector de El Guaso Chileno.

Además, los vecinos tienen el antecedente de un tornado ocurrido el pasado 26 de octubre, que derribó un árbol y provocó graves daños en una vivienda del sector. Se trata de la misma familia que presenció los fenómenos de este viernes y que todavía mantiene las consecuencias de aquel episodio.

A diferencia de lo ocurrido en octubre, los tres torbellinos registrados durante esta jornada no provocaron daños en viviendas ni personas lesionadas. Según el reporte, los fenómenos cruzaron la carretera, avanzaron algunos metros hacia el oriente y posteriormente se disiparon.

Hasta el sector acudieron equipos de Senapred y de emergencia de la comuna de Retiro para verificar la situación. Las autoridades confirmaron que los fuertes vientos no generaron afectaciones a viviendas ni personas. Pese a ello, los vecinos mantienen su preocupación por la reiteración de estos fenómenos en el mismo lugar.

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