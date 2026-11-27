27 nov. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, el Hospital Barros Luco reportó el ingreso de proyectiles balísticos al recinto, en medio de una balacera registrada en las inmediaciones del establecimiento, en el contexto de un tiroteo ocurrido en el sector de La Legua.

La situación se produjo luego de que cuatro personas heridas de bala ingresaran al centro asistencial producto del enfrentamiento. Según los antecedentes preliminares, uno de los lesionados sería menor de edad.

A través de un comunicado, el hospital informó que aproximadamente a las 14:55 horas se registró el ingreso de dos proyectiles balísticos, cuyos impactos fueron identificados en el pasillo oriente del Centro de Diagnóstico y Tratamientos (CDT).

Hospital descartó disparos al interior del recinto

Desde el establecimiento precisaron que los disparos provinieron desde el exterior y que no hubo funcionarios ni usuarios afectados.

“Es importante precisar que los disparos no fueron efectuados al interior del centro asistencial, sino que estos provinieron del exterior e ingresaron al recinto, no resultando funcionarios ni usuarios afectados”, señalaron en el comunicado.

Según los antecedentes, personal médico que trabaja en el segundo piso del hospital, entre las unidades de Psiquiatría y Cardiología, alertó haber escuchado disparos cerca de las 15:00 horas.

Posteriormente, el encargado de seguridad informó a Carabineros sobre el hallazgo de dos proyectiles y los daños registrados. La policía concurrió al lugar, se realizó la denuncia correspondiente y se iniciaron las diligencias respectivas.

Colegio Médico advierte suspensión de procedimientos

La presidenta del Colegio Médico Santiago, doctora Francisca Crispi, se refirió a lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de hechos tiene para el funcionamiento de los centros asistenciales.

"El día de hoy, en el Hospital Barros Luco, existió una balacera en las inmediaciones, lo que afectó la infraestructura del lugar, en un espacio de alto tránsito de pacientes y personal de salud. Si bien los trabajadores de la salud no fueron directamente afectados, la gravedad de los hechos es evidente y obliga a suspender procedimientos de personas que llevan mucho tiempo esperando", señaló.

En esa línea, Crispi hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades a adoptar medidas para evitar nuevos episodios de violencia en establecimientos de salud.

"Por eso, hago un llamado a la comunidad, con urgencia, a cuidar los centros de salud, y a las autoridades a tomar medidas más enérgicas para proteger a los trabajadores y la infraestructura crítica que son los centros de salud", agregó.

Hospital anunció coordinación con las autoridades

En su comunicado, el Hospital Barros Luco manifestó comprender la preocupación que genera una situación de estas características entre funcionarios y usuarios, y aseguró que mantendrá la coordinación con las autoridades competentes.

“Como institución, mantendremos la coordinación con las autoridades competentes y adoptaremos las medidas necesarias para contribuir a resguardar la seguridad de nuestra comunidad hospitalaria”, señalaron.