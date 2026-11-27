27 nov. 2026 - 17:25 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro personas adultas, dos hombres y dos mujeres, resultaron heridas por impactos balísticos en medio de una serie de disparos registrados en el sector de Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín, durante la tarde de este viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con información de Carabineros, los cuatro afectados llegaron hasta el Hospital Barros Luco, en San Miguel, donde fueron atendidos por lesiones en distintas partes del cuerpo. Todos se encuentran fuera de riesgo vital.

En paralelo, otro procedimiento policial se desarrolló en el mismo sector, luego de que una mujer de 44 años resultara herida por un disparo mientras conducía su vehículo. Durante las diligencias, sujetos efectuaron disparos al aire y contra un vehículo blindado de Carabineros, lo que motivó un despliegue de unidades especializadas.

Cuatro personas llegaron baleadas al Hospital Barros Luco

Cerca de las 16:00 horas, personal de Carabineros que se encontraba de servicio en el punto fijo del Hospital Barros Luco tomó conocimiento del ingreso de cuatro personas adultas con lesiones por impactos balísticos.

Según los antecedentes preliminares, las víctimas manifestaron que transitaban por la intersección de Jorge Canning con Santa Elisa, en el sector de La Legua Emergencia, cuando escucharon una ráfaga de disparos y resultaron heridas.

Sin embargo, los afectados se negaron a presentar una denuncia y tampoco entregaron mayores antecedentes sobre las circunstancias del ataque. Carabineros informó que las cuatro personas se mantienen sin riesgo vital.

Mujer recibió un disparo mientras conducía su vehículo

Un segundo procedimiento se registró alrededor de las 15:50 horas, luego de que personal policial concurriera al SAR Enrique Molina, ubicado en calle Schwager, en San Joaquín.

En el recinto asistencial se encontraba una mujer chilena de 44 años, quien presentaba una herida por impacto balístico en su hombro izquierdo, sin salida de proyectil y sin riesgo vital.

De acuerdo con su relato, mientras conducía su vehículo particular por calle Jorge Canning hacia el poniente, al llegar a la esquina de calle Sánchez Colchero recibió disparos, resultando lesionada. La mujer señaló desconocer mayores antecedentes sobre el origen de los disparos.

Sujetos dispararon contra vehículo blindado de Carabineros

A raíz de este segundo procedimiento, personal policial ingresó al sector de La Legua Emergencia para realizar diligencias y levantar evidencia balística.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el trabajo policial, sujetos comenzaron a efectuar disparos al aire y también contra el dispositivo blindado de Carabineros. Según informó la institución, ningún funcionario resultó lesionado y tampoco se registraron daños fiscales.

Ante esta situación, se activó el protocolo establecido, solicitando apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de personal de Control de Orden Público (COP) con vehículos blindados.

Los equipos realizaron patrullajes al interior de la población y levantaron evidencia balística en las intersecciones de Jorge Canning con Francisco de Zárate y Jorge Canning con Nuño da Silva.

Además, se solicitó la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y de la Sección de Investigación Policial OS9 para desarrollar las diligencias correspondientes.