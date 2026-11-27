27 nov. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se produjo la mañana de este viernes en el centro de Santiago, luego que una persona falleciera y dos resultaran heridas graves tras un choque entre dos vehículos.

¿Qué se sabe del accidente?

El hecho se produjo en la intersección de avenida Matta con San Francisco, cuando, por motivos que se investigan, dos automóviles colisionaron, uno de los cuales terminó volcado.

Producto del impacto, una de sus ocupantes, una mujer adulta de 34 años, chilena, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Otras dos personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial.

Presunto transporte irregular de pasajeros

De acuerdo a Carabineros, el conductor del vehículo en el que se trasladaba la víctima fatal presuntamente realizaba transporte irregular de pasajeros.

Ambos conductores involucrados corresponden a hombres adultos de 46 y 25 años, chilenos, sin antecedentes policiales. Se desconoce su estado de intemperancia y si mantenían su documentación al día.

Se solicitó la concurrencia de personal de la Prefectura de Tránsito y de equipo especializado de la SIAT de Carabineros para efectuar los peritajes correspondientes.

De momento, se mantiene corte total de tránsito en avenida San Francisco, en dirección al sur, por lo que se recomienda tomar rutas alternativas.