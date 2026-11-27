27 nov. 2026 - 04:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado de Argentina aprobó por unanimidad una ley que busca prevenir la ludopatía infantil y restringir la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en línea. La iniciativa obtuvo 72 votos favorables, con la presencia de todos los integrantes de la Cámara Alta.

Según consignó Infobae, la normativa establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas en distintos espacios y plataformas.

Entre otras medidas, impide que equipos deportivos, influencers y figuras públicas promocionen este tipo de servicios, además de restringir los avisos en televisión, radio, redes sociales, estadios y eventos.

Verificación biométrica para impedir el acceso de menores

Uno de los puntos centrales de la ley es la obligación de que los sitios y aplicaciones de apuestas implementen sistemas de verificación biométrica conectados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Estos controles permitirán comprobar la identidad y edad de los usuarios al registrarse, iniciar sesión y retirar dinero.

La normativa también contempla restricciones a los bonos de bienvenida, recompensas y programas de fidelización. Asimismo, las plataformas deberán informar sobre las probabilidades de ganar, emitir recordatorios del tiempo de juego y bloquear a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Autoexclusión.

En materia de pagos, solo se permitirán tarjetas de débito y billeteras virtuales con dinero disponible en cuenta. Quedarán excluidas las tarjetas de crédito y los medios asociados a prestaciones sociales.

Multas y penas para el juego ilegal

El proyecto también contempla sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones, con multas que pueden aumentar en un 50% cuando las infracciones involucren a menores de edad. Además, modifica el Código Penal para elevar las penas por explotación de juegos de azar sin autorización, que podrían llegar a ocho años de prisión.

La ley incluye campañas de concientización, una línea gratuita de orientación para personas con ludopatía y la incorporación de jornadas educativas sobre esta problemática en establecimientos escolares.

Junto con la iniciativa principal, el Senado aprobó un texto complementario impulsado por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que busca reforzar las medidas contra las apuestas ilegales y facilitar la intervención de las autoridades para bloquear plataformas.

La normativa quedó a la espera de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que tendrá un plazo de 120 días para hacerlo.