27 nov. 2026 - 02:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo registrado este viernes en la región de Aysén, cuya magnitud fue inicialmente informada como 5,7 y posteriormente ajustada a 5,1.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 413 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 10 kilómetros de profundidad.

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